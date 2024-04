Portero uruguayo de Real Sociedad cuenta cómo se dio su fichaje y revela que compartió con estrella del Atlético de Madrid

La paciencia se convirtió en oportunidad para el portero uruguayo del Real Sociedad, Rodrígo Rodríguez. El guardameta titular Francisco “Panchi” Reyes, bajó su rendimiento debido a una lesión, el técnico Jhon Jairo López no dudó en sacar del banquillo a Rodríguez, quien no ha defraudado y se ha apoderado de la titularidad. Real Sociedad pasa por su peor momento de la historia, ha perdido cinco juegos seguidos, pero la vergüenza sería mayor si el guardameta suramericano, con sus grandes actuaciones, no hubiera evitado algunas goleadas.

El exjugador del Liverpool, Cerrito y Juventud de las Piedras de su país, está contento con su rendimiento individual, pero triste por los malos resultados que tienen al equipo al borde de quedar eliminado de la liguilla.

La entrevista con el portero uruguayo de Real Sociedad

¿Cómo se dio tu llegada al fútbol hondureño? Finalicé contrato en el equipo que jugaba en Uruguay y apareció esta posibilidad de venir aquí a Tocoa al Real Sociedad. Llegué acá por mi representante, quien me puso en comunicación con nuestro presidente Ricardo Elencoff con quien nos pusimos de acuerdo rápido en los términos de contrato. Este es un mercado nuevo para mí, pero me la jugué, el equipo venía de hacer un buen campeonato, estaban mis compatriotas Matías Soto y Álvaro Torres aquí, me vine a probar suerte, es para mí una linda oportunidad. Este torneo en lo grupal no ha sido bueno, pero siento que el equipo tiene la fuerza para darle vuelta. ¿En qué equipos has jugado en Uruguay? He jugado en Juventud de las Piedras, Liverpool y Cerrito. Luego se dio mi oportunidad para salir para acá.

¿Cómo calificas tu actuación ahora que te has ganado la titularidad? En lo que respecta a mi rendimiento individual estoy tranquilo, pero en esto del fútbol la calificación es grupal, con el aporte individual nadie se salva y no se nos han estado dando los resultados, por eso estoy más que nadie deseando ganar para que el equipo le de vuelta a esta mala racha. ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor partido? Contra el Olimpia fue un juego bonito en lo personal, tuve tres intervenciones buenas, pero al final terminamos perdiendo un partido en el que al menos debimos haber rescatado el empate. Me gustó también cómo jugué mi partido de debut que ganamos al Real España, en el juego contra Génesis tuve una que otra actuación buena. Pero te reitero, en este deporte se califica el rendimiento grupal y no hemos tenido buenos resultados en los últimos partidos, sin embargo considero que el equipo está para más, falta darle al click, esperemos que en las cuatro fechas que faltan para terminar las vueltas triunfemos para meternos en la liguilla. ¿Cómo se te fue dando la titularidad? Esperé turno, esperé mi oportunidad. Yo llegué aquí, mis compañeros porteros me recibieron de gran manera, se han portado excelente conmigo desde que llegué aquí. Mi compañero Panchi Reyes comenzó jugando, me tocó esperar hasta que me llegó esta oportunidad, intento hacer lo mejor posible para aprovecharla.

¿Cómo te defines como arquero? Soy un portero que maneja bien el fútbol aéreo y dispuesto a actuar con la exigencia de lo que la jugada requiere en su momento. ¿A qué portero admiras, quién es tu espejo? Ter Stegen si miramos a Europa. Hay muchos arqueros a los que uno mira sus cosas buenas y también sus errores para no cometerlos. ¿Y de los porteros de la Liga hondureña qué opinas? La verdad que no tenía mucho conocimiento de este fútbol, pero el nivel de los arqueros es bueno. Yo intento hacerme un nombre, espero seguir teniendo la oportunidad y hacerlo de una buena manera. ¿Qué arquero de esta Liga te ha impresionado, a cuál consideras el mejor? El portero del Olimpia Edrick Menjivar, es un gran arquero, también está Harold Fonseca del Olancho que también es bueno. Además está Jonathan Rougier del Motagua. Les he visto buenas actuaciones. ¿De los goleadores hondureños cuáles ves como los temibles? El partido contra Olimpia fue difícil para nosotros por el poderoso ataque que tienen ellos. Yustin Arboleda es muy buen número 9 y ni hablar de Jerry Bengtson. También está Alex Vega del Marathón, que ojalá no tenga una bonita tarde el sábado contra nosotros. ¿Estás listo para ese duelo contra Alexy Vega? Sí lo estoy, uno tiene que estar listo para todos los partidos. El sábado es un lindo juego para terminar esa mala racha en la que hemos caído. Queremos revertir esta situación, triunfando el sábado podemos enderezar el camino hacia nuestro objetivo que es clasificar a la liguilla y que aún podemos cumplir tranquilamente.

¿Tú crees sinceramente que Real Sociedad puede salir de esa crisis? Sinceramente sí, el grupo está preparado, el sábado tenemos un partido en casa contra Marathón al que le podemos sacar un resultado positivo si hacemos un buen juego. Luego tenemos una salida pero también nos restarían dos partidos en casa a los que deberíamos sacarles provecho. ¿Cuál es tu objetivo en el fútbol hondureño? Primero quiero tener una regularidad en mi equipo, hacer las cosas bien aquí es mi prioridad en este momento, eso es muy importante. Después de eso si se da para crecer sería muy bueno para mí.