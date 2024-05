Troglio revela claves del triunfo de Olimpia vs Marathón y habla de la final en el Yankel: “Era demasiado premio ganar 4-1”

--- CONFERENCIA DE PRENSA ---

Valoraciones del triunfo ante Marathón

Tranquilo que vamos ganando un partido que no terminó, le faltan 90. Ahora tenemos que ir a una cancha difícil con mucho calor, es simplemente una ventaja importante de cara a la vuelta, pero no es nada determinante. Sí hubo momentos de buen fútbol, momentos donde nos apagamos, hubo momentos en el primer tiempo después del final. Los cambios fueron revulsivos. En el primer tiempo no nos generaron situaciones. En el segundo pocas, casi nada. Pero repito: es un equipazo, juegan bien, porque también ganamos 3-1, pero allá va a ser muy duro, hay que ir con cautela y prepararlo de la mejor manera posible.

¿Está satisfecho con el resultado? Marathón empató, pero Olimpia lo volvió a ganar

Sería injusto de parte mía decir que la previa uno siempre imagina para ir, no digo tranquilo, pero para ir a jugar un partido de visita, con dos goles de diferencia no es mucho, pero tampoco es poco, es buen resultado. Y como se había dado un momento que te hacen un penal, y nosotros quedamos en una meseta. Arrancó el segundo tiempo y no lográbamos despegar, no veía un despegue del equipo, sí veía un despeje con José Mario Pinto y Andy Nájar. Eso es un poco de lo que guardamos para el segundo tiempo, porque si los ponés todos juntos, y cuando los necesitas, no los vas a tener. Pero me voy satisfecho por el resultado, dos goles de diferencia no aseguran nada, pero vas a jugar la final de visitante con un margen de error que es corto, pero es un margen.

¿Qué no le estaba gustando del equipo antes de los revulsivos?

Estaba claro para jugar por abajo por los costados, porque cuando serenábamos la pelota podíamos tenerla y llegar triangulando. Veía que apostábamos mucho en vez del pase hacia afuera, habíamos trabajado en la semana para jugar frontal mucho en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo lo mismo, tampoco ganábamos las segundas pelotas. Buscamos mejor pie de atrás hacia adelante, se liberó más Chirinos del costado derecho al izquierdo, donde lo hace muy bien, recibió solo, tuvimos el cuarto gol en el final, un par de situaciones, pero me parece que era demasiado premio ganar 4-1.

¿La defensa es un tema a corregir?

No es una falla defensiva, es una falla técnica. Es decir, alguien que la quiere parar y la pasa por debajo. Problema defensivo sería si nos patean dos o tres veces al arco o nos llegan mucho. Hoy hubo un tiro de afuera que fue a las manos de Menjívar. En el segundo tiempo una pelota de Alexy Vega que pasó cruzando. También un tiro de Ramírez. Marathón maneja bien la pelota, es un equipo interesante, no veo tanta falla, sí veo fallas individuales. Me preocuparía si me generan demasiado. Tanto Motagua como hoy, como Real España no nos generaron mucho. En líneas generales jugamos bien, estamos jugando contra el campeón de las vueltas, algo te tiene que generar, tienen al jugador que hizo 13 goles, pero hay que corregir ese tema.

¿Qué calificación le da a Olimpia? Arboleda, final que juega, final que anota

Como equipo jugamos siete o seis puntos. Hicimos un partido no completo, lo que hicimos en el segundo tiempo lo hubiésemos hecho en el primero y hubiéramos logrado mucho más, sobre todo cuando logras abrir una final en los 18 minutos, en ese momento hay que serenar la pelota, en una perdida encuentran el 1-1, estuvimos inestables. En el segundo tiempo arrancamos frío, me voy conforme, pero pudimos haber tenido ese volumen de juego.