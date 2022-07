Darixon Vuelto revela los detalles de su salida del Saprissa y así habla de su nuevo entrenador Héctor Vargas

La cara de Darixon Vuelto es una de las novedades en el Real España luego de su paso por el Saprissa costarricense, club que no ejerció la opción de compra debido a su bajo rendimiento el torneo anterior.

Darixon Vuelto disputó ocho juegos en el torneo local y uno de la Liga de Campeones, pero en ninguno logró anotar. En total solamente vio acción en 411 minutos.

Su salida se dio a conocer luego que el Monstruo Morada terminara eliminado en las semifinales del campeonato costarricense y se confirmó su regreso a la Máquina.

¿Cuáles fueron los motivos? se le consultó al atacante de 24 años y contestó: “En lo personal iba bien, pero tuve una fuerte lesión de dos meses y eso me costó un poco, luego el técnico que me llevó no continuó y hubo cambio de técnico”.