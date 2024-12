Diego Vázquez y su preocupación por el arbitraje en la final Motagua vs Olimpia: ¿Si gana celebrará el título en el restaurante de Troglio?

Tenemos que tener en cuenta las incidencias arbitrales que por más que digan que se equivocan para todos, no es cierto, hay un porcentaje de 10 a 1, y te lo puedo firmar en estos 11 años que estamos (dirigiendo). Van a decir: a está llorando, no, pero allí están, siempre son en contra de Motagua; hay que decir lo que sufrí como jugador y ahora y son muy marcados.

¿Contra Olimpia, Auzmendi todavía no anota, lo tienen con psicólogo?

Hay un tema del psicólogo en varias partes del torneo, ahora no lo tenemos pero el factor mental es que tenemos la ley de probabilidades a favor nuestro. Sí Agustín ha hecho goles a todos los equipos, esperemos que lo pueda hacer ahora. Los jugadores importantes deben aparecer en partidos importantes, esperemos que estos sean sus partidos.

Todos los juegos tienen historias diferentes y esperamos que aparezca, lo manejamos de forma muy natural porque no es fácil hacer todos los goles que él ha hecho y esperemos que mañana (jueves) se le abra el arco y se de a favor de Motagua.

¿Has acostumbrado a la gente de Motagua a ser ganadora, y ya algunos dicen que si no ganas el título que te vayas, cómo está tu situación contractual con el equipo?

Tengo contrato por un torneo más pero yo siempre tengo buena relación con los directivos, en ese sentido siempre hay cordialidad, veremos que pasa, tenemos posibilidad de ganar. Te faltó decir que quedamos primeros en pandemia y estoy seguro que si hubiera sido del otro lado (Olimpia), le dan el título, ya habíamos jugado más del 80%.

Allí me tienes que sumar medio título más por lo menos, estoy seguro que del otro lado lo hubiesen sumado, hicieron no sé cuántas reuniones para no dárselo a Motagua. Esperemos ganar, somos positivos, lo único que tenemos hoy es el día de mañana más en el puesto que estamos, el fútbol es así, estamos contentos de ver a Motagua en una final y en Concacaf, ha sido un año no bueno, sino muy bueno, esperemos cerrarlo bien.