El defensor de Potros también habló de su peculiar festejo, inspirado en el tiktoker colombiano Andrés Murillo , y dejó claro que Olancho no se conformará con haber llegado a esta instancia. Aunque reconoce el favoritismo del Olimpia, Palacios aseguró que su equipo dará pelea en ambos partidos, los cuales se jugarán en Tegucigalpa tras el cierre del estadio Juan Ramón Brevé. Con humildad y trabajo duro, Potros buscarán evitar que los albos alcancen el pentacampeonato.

Con un gol decisivo en la tanda de penales, Edson Danilo Palacios selló la clasificación de Olancho FC ante Marathón en el estadio Francisco Morazán. Este tanto no solo significó el pase a las semifinales, sino también su primer gol en la Liga Nacional de Honduras .

Clasificar a Olancho: “Parecía que todo el mundo dudaba de mí, pero eso me da más confianza, porque cuando dudan de mí, me motivo más. Ahora toca darle vuelta a la página y pensar en el próximo rival, un equipo que es de los mejores del país. Vamos con todo a Tegucigalpa.”

El curioso festejo: “Es algo colombiano, lo hace Murillo. Siempre miro videos de él, me gusta su celebración, y por eso la adopté. Siempre que anoto un penal o hago una buena jugada en los entrenos, celebro de esa forma y hasta camino así también.”

Momento especial al marcar el penal del triunfo: “Fue algo muy bonito, mi primer gol en la Liga Nacional. El descenso que viví me hizo más fuerte. Este tanto se lo dediqué a mi abuela, porque ella siempre ha estado conmigo. Cada vez que trabajo o entreno, lo hago pensando en ella.”

Jugar ambos partidos en Tegucigalpa: “Sí, cerraron el Juan Ramón Brevé y nos toca disputar los dos partidos en Tegucigalpa.”

De villano en la ida a héroe en la vuelta: “Mi abuela me llamó y me dijo que olvidara lo que pasó, porque todos somos humanos. Dios es el único que siempre ha estado conmigo. Lo del penal ya quedó atrás, y gracias a Dios pude anotar el gol que nos puso en las semifinales.”

De descender con el Vida a jugar semifinales con Olancho: “Es la segunda semifinal de mi carrera. La primera también fue contra Olimpia, cuando jugaba en el Vida. Lo del descenso me hizo más fuerte. Fue difícil, me costaba dormir pensando en eso. Hoy también me costó dormir por la importancia del partido, pero agradezco a Dios por esta oportunidad.”

¿Es una revancha contra Olimpia? “No lo veo como una revancha. Esto es un partido de ida y vuelta, sabemos lo que tiene Olimpia y lo que tenemos nosotros. Será un lindo enfrentamiento.”