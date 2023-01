Edwin Rodríguez aterriza en Honduras: ¿Viene frustrado de Grecia? “Para nada”

A su llegada, el mediocampista no dio muchos detalles de lo que sucedió en Europa, continente donde no pudo descollar su mejor fútbol y en el que no fue tomado en cuenta con mayor regularidad por el entrenador de Aris FC, el inglés Allan Pardew.

¿Viene frustrado del Aris de la Superliga de Grecia: “para nada”, respondió Edwin Rodríguez en una de las pocas frases cortas que le entregó a DIEZ, sobre su paso por el fútbol de Grecia.

Por otra parte, confirmó que el este martes se unirá a la disciplina del Olimpia: “mañana posiblemente me uno a las filas del club”.

Rodríguez estuvo pocos minutos en el aeropuerto, no soltó el teléfono, llegó con una gorra negra, jean azul, una sudadera y rápidamente se subió a una camioneta que lo traslada a Tegucigalpa.

En su paso por el Aris FC, Edwin disputó dos partidos. El primero fue por los octavos de final. El nacido en Quimistán, Santa Bárbara, disputó 45 minutos en el triunfo de su equipo 1-2 ante el Levadiakos del también hondureño Alfredo Mejía.

Y el duelo entre Aris FC - Volos significó su debut y adiós, en la jornada 19 de la Superliga de Grecia, en el que vio acción en diez minutos de partido.

REGRESA A OLIMPIA

Con la llegada de Edwin Rodríguez, el Olimpia firma su cuarta alta para afrontar el torneo Clausura 2023 y la Champions de Concacaf.