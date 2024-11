Emilio Izaguirre y su reproche a Liga Nacional, ataca a Rolin Peña y dice que futbolista de Marathón lo llamó para que lo llevara a Motagua

Viene un duelo ante Marathón, ¿Cómo está el equipo?

No es poner excusas, pero creo que el equipo viene un poco cansado con varias bajas, primero me extrañó lo que dijo el presidente Jorge Herrera que dijo que Motagua no solicitó cambio y desde la primera fecha contra Real Sociedad pedimos cambio para el viernes.

Estuvimos como cuatro horas solicitando ese cambio y no nos lo dieron, tuvimos que viajar el mismo día a Tocoa, después regresar el siguiente día para jugar el miércoles, después jugar el clásico el sábado y después ir al El Salvador. Luego jugamos contra Potros y ahorita este partido. Ya vamos por tres semanas con partidos entre semana.

Yo creo que es complicado porque no tenemos un plantel amplio, tenemos dos por puesto, pero hay varios lesionados, bajas y expulsiones. Ha sido complicado, pero ahí vamos luchando, confiando en Dios que este partido tan importante contra Marathón, un clásico y ojalá todos salga bien.

Tenemos la baja de Marcelo Santos, Carlos Meléndez y los que estén tienen que suplir de la mejor manera a los que no están.

¿Se sienten afectados por la Liga Nacional porque no les ayudaron?

Sí, claro, nosotros nos sentimos afectados en varios aspectos, estoy súper molesto, muy molesto y ojalá que no me malinterpreten porque yo creo que nunca voy a hablar de un equipo como Olimpia que es muy grande o Marathón.

Hay personas ahí mala leche y yo creo que eso no tiene que ser, todos tenemos que ser parejos. Ahorita me suspendieron por estar atrás de la pista, pedimos a la Liga Nacional autorización por las funciones que yo tengo que no sólo son esas de la dirección deportiva, también tengo muchas cosas administrativas y la liga me mandó el carnet, pero siempre me suspenden contra Olimpia y yo sé que no es el equipo, son personas malas leches de ahí.

Hay partidos de ellos de local que no me dejan entrar a camerino de los árbitros. En el clásico pasado me suspendieron por estar ahí en la pista, por estar cerca de la barra. La policía a mí me pide estar ahí para hablar con ellos porque tengo una buena relación con todos los de la Revo.

Un comisario que no es bienvenido en Motagua, una comisaria de nombre María, no es bienvenida, igual Saúl Escobar tampoco es bienvenido a Motagua por ser malas leches. Se ponen a ver los partidos de Motagua para tomar fotos, pero, ¿por qué no le toman a la gente de la Olimpia? porque hay un gerente de ellos que entra hasta el campo y ahí no lo suspenden y yo por estar en la pista sí me suspenden dos partidos. Rolin Peña hace lo que quiere cuando viene aquí y en el Yankel a mi no me deja entrar.