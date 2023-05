Calico, el técnico portugués que vino a Honduras: “El jugador hondureño tiene mucha calidad, pero le falta orden táctico”

- CHARLA CON DIEZ -

¿Cuál es su nombre completo?

Mi nombre es Carlos Manuel Almeida “Calico”, tengo 35, vengo de Viseu de Portugal.

¿Cuál es su trayectoria?

Yo juego fútbol a un nivel mucho más bajo, fui capitán ocho años en el Académico Viseu, equipo donde ahora está Jonathan Rubio. Después me fui a la Segunda División Portuguesa para jugar en el Union de Madeira. Posteriormente me regresé a Viseu para militar en el Lusitano donde estuve ocho años, ahora estoy en otro club que se llama AD Satao.

¿Cuál es su especialidad como entrenador de fútbol?

Yo soy entrenador especializado en Técnica Individual de Fútbol. Trabajamos con los jugadores menores de edad desde los seis años hasta profesionales. Tengo una licencia en Educación Física. También entreno a árbitros de fútbol y trabajo con el desarrollo físico de jóvenes atleta.

¿Cómo surgió la idea de unirse a Jonathan Rubio en la Academia POVOA?

El contacto con Jonathan Rubio vino porque necesitaba desarrollar algunas habilidades técnicas. Yo soy de Viseu, él tuvo conocimiento de nuestro trabajo y me contactó. Y en noviembre hicimos un trabajo de técnica individual con él, después le gustó mi trabajo y me invitó a venir a su academia.

¿Con cuáles jugadores ha trabajado?

Hemos trabajado con jugadores como Bruno Fernandes (Manchester United), Diego Dalot (Manchester United), Alex Telles (Manchester United) y James Rodríguez.

¿Hace cuánto vino a Honduras?

Yo tengo 15 días de estar acá.

¿Cuál es su misión en Honduras?

Mi misión es ayudar al desenvolvimiento del desarrollo del fútbol en Honduras.

Cuéntenos, ¿cómo ha visto el desarrollo del fútbol hondureño en Ligas Menores y Profesionales?

De una forma general el fútbol en Honduras necesita desarrollar fundamentalmente la parte táctica. Yo he visto partidos de Primera División al Real España, de U-10, U-14 y U-18. O sea, en todos ellos la cuestión táctica, los jugadores juegan al balón, no juegan fútbol, es una diferencia muy grande. Los equipos están completamente partidos. Los jugadores no juegan en función de la pelota, espacio, adversario, solo miran la pelota. Ese es un desarrollo en el que considero que el fútbol hondureño necesita tener. Lo que me encantó de los hondureños es que adoran el fútbol, es increíble la cantidad de canchas que tienen, pero necesitan desarrollar los cinco factores de entrenamiento: técnico, táctico, físico, psíquico y social.

.¿Cuáles son las falencias que se debe mejor desde las fuerzas básicas?

Técnicamente hay talentos en Honduras, pero tienen la debilidad que son las fuerzas básicas: el primer toque, recibir el balón, la capacidad de recibir el balón perfilado porque se juega de espalda y pared, son pequeñas cosas que hay que mejorar y mi función en la academia es ayudar a ese desarrollo. Físicamente los hondureños son intensos, de pegada, pero el fútbol es de pelotazo. Sin embargo, hay cosas que se pueden cambiar en el aspecto físico y táctico. Después, la gran misión del fútbol hondureño es que tiene que pensar en el desarrollo, educación deportivo de los jugadores. El tema de la puntualidad y la concentración son normas que deben ser necesarias.