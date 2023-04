Exjugador de la Selección de Honduras y del Motagua le pone punto y final a su etapa de futbolista

No me pregunten el por qué, solo les pido comprensión. Disculpas y gracias por todo de antemano. Dios los bendiga grandemente.

”Sobre quedarme en Estados Unidos fue más que todo por un problema legal que tuve para regresar a Honduras. Yo iba a comprar un celular en Facebook, me cité con esa persona y resultó que era un ladrón, me asaltó, me puso la pistola en la cabeza, me amenazó”.

Añadió: “Estamos en ese proceso de denuncia para que no vaya a asaltar a otra persona. Gracias a Dios me salvé, estuve cerca de que me pagara un tiro ese tipo. Prácticamente fue por eso que me quedé en Estados Unidos”, manifestó Esdras Padilla en 2021 a DIEZ