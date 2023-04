“Flecha” Bernárdez revela el fracaso del Vida y la lesión que lo apartó del Clausura 2023: “Nos faltó humildad y coraje”

El ex Olimpia mencionó sentirse frustrado por su baja ya que no pudo aportar al 100% para dar ese granito de arena en la clasificación a la liguilla. No obstante, por segundo campeonato consecutivo el Vida no clasificará a la fiesta grande.

- Entrevista -

Vimos a un Marvin Bernárdez con pocos juegos, ¿cómo se dio su lesión que lo apartó del resto del campeonato?

La lesión la vengo arrastrando desde el torneo pasado. Así jugué todos los partidos. En este torneo Clausura 2023 me sometí a un tratamiento de células madres, ya estaba listo para jugar, pero en un entrenamiento previo al juego ante Marathón por la segunda vuelta se me trabó la rodilla por el estado de la cancha, solo sentí que se rompió algo en mi rodilla, fue el tendón rotuliano izquierdo.

¿Siente algún tipo de frustración al perderse casi todo el campeonato del Clausura 2023?

Claro que sí, mucha frustración, tenía la ilusión como todo futbolista de aportarle mi granito de arena al club, pero Dios sabe lo que hace y no voy a renegar porque esa fue la voluntad de Dios. Bienvenida sea.