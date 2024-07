Fernando Araújo tras el golpe de autoridad en el clásico de Olancho: “En el segundo tiempo nos vimos mejor”

“Sabíamos de la confianza que le tenemos a Mariano que ya nos había dado alegría en el Ascenso. Contento por el triunfo porque se dijeron tantas cosas que el fútbol es una sola verdad, once contra once dentro de la cancha y nada más”.

El timonel canechero considera que la falta penal no era, pero destaca la labor de su arquero Pineda, quien les ayudó a sumar los tres puntos.

Haciendo un análisis del partido, Araújo considera que fue un duelo mano a mano y la efectividad fue lo que marcó la diferencia.

“Fue un partido cerrado, me parecía que el que hacía el gol ganaba; pero bueno, en el segundo tiempo nos vimos mejor, tuvimos la chance del gol, y lo ganamos”.

Y cerró diciendo. “No tenemos figuras, prácticamente hoy jugó el equipo que ascendió tres meses atrás y de a poco los muchachos que llegaron se van acoplando al equipo. Es importante tener variantes, quedamos todos en la historia: el club, los jugadores, el cuerpo técnico; aquí todos somos ganadores”.