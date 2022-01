El delantero argentino Franco Olego firmará por un año con el Motagua y se suma a las altas para el Clausura-2022

Olego, que llegará a ocupar la vacante dejada por su compatriota Gonzalo Klusener, arribará al país el próximo martes 11 de enero y de inmediato se incorporará a los trabajos de Diego Vázquez.

DIEZ conoció que el experimentado jugador sudamericano firmará contrato con el Motagua por un año (dos torneos) y llegará a engrosar la parte ofensiva del club que ha sufrido varios cambios.

El fichaje de este atacante argentino de 34 años causó muchas críticas por su edad, pero en entrevista con DIEZ, Franco Olego respondió a eso.

“Sinceramente lo de la edad no me fijo, me siento bien, hay jugadores que con menos edad se retiran del fútbol porque el físico les dijo ‘basta’ y en mi caso no. Vengo de jugar en el fútbol ecuatoriano que físicamente es impresionante, estos últimos tres meses estuve en el Olimpo de Bahía Blanca en una categoría que es muy difícil y que también es física y me he sentido bien”, manifestó.

BAJAS Y MÁS NOTICIAS EN MOTAGUA

El director técnico Diego Vázquez ha depurado su plantel para este campeonato. Prescindió de los servicios de los argentinos Gonzalo Klusener y de Matías Galvaliz, además, Carlos “Muma” Fernández no renovó contrato.

Otra de las bajas, casi de todos de corte ofensivo, fue Marco Tulio Vega, quien rescindió contrato con los emplumados y pasó a ser de la lista de bajas.