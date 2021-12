Franco Olego reconoce acercamientos con Motagua: “Hablé con Diego y me mostró las ganas de que yo vaya”

“Sí hablé con Diego nada más y con uno de los directivos y quedamos en hablar de vuelta. Todavía no me han llamado, estaban solucionando otros temas y me llamaban en estos días”, reiteró Franco Olego .

“Hablé con el entrenador Diego Vázquez y me mostró las ganas de que yo vaya para allá y nada más. Quedamos de hablar con unos dirigentes pero todavía no me han llamado. Estoy esperando”, comenzó diciendo Olego.

“Tengo la ilusión de ir, pero también tengo unas propuestas del fútbol chileno pero no descarto la posibilidad de ir a Honduras porque me ha llamado el entrenador y me gusta el desafío que hay por delante, pero he estado esperando que me llamen los dirigentes para que me expliquen un poco cómo es todo”, expresó.

El atacante, que recientemente jugó con el Olimpo de Bahía Blanca de su país natal, dijo que: “Diego me comentó que Klusener y a otros jugadores se les terminaba el contrato y quería contar conmigo, quería ver cómo era mi situación. Yo tengo contrato con el Olimpo de Bahía Blanca todavía, tengo que rescindir el contrato y para eso estoy esperando que me llamen los dirigentes para que me comenten qué idea tienen y de ahí analizar las otras ofertas que tengo”.

“Sí, como te digo, no he hablado con nadie, sí he intercambiado con Diego y un dirigente pero me comentaron con otros temas del club y en estos días lo solucionaban y que en estos días me iban a llamar. Les dije que recontrainteresaba la posibilidad de llegar al Motagua porque tengo varios excompañeros que anduvieron por ahí y me comentaron lo que significa el club”, dijo.

A Franco Olego le han dado buenas referencias de los emplumados.“Fui compañero de Galvaliz y Klusener, yo soy de un pueblo donde vive Marcelo Verón que él también estuvo ahí, creo que salió campeón y Gabriel Gómez que no sé si jugó en Motagua o anduvo por el fútbol hondureño. Todos me han hablado muy bien del club y por eso quería hablar con los dirigentes y que me comenten las ideas que tenían para este semestre que me imagino es ir por todo”.

RESPONDE LAS CRÍTICAS POR SU EDAD

Desde que su nombre salió a la palestra pública como posible fichaje del Motagua, más se habló de su edad y no de su trayectoria como delantero. No obstante, eso es algo que a Olego no le incomoda.

“Sinceramente lo de la edad no me fijo, me siento bien, hay jugadores que con menos edad se retiran del fútbol porque el físico les dijo ‘basta’ y en mi caso no. Vengo de jugar en el fútbol ecuatoriano que físicamente es impresionante, estos últimos tres meses estuve en el Olimpo de Bahía Blanca en una categoría que es muy difícil y que también es física y me he sentido bien”, manifestó.