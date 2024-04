Gerson Argueta tras anotar golazo: Quiénes lo motivaron a lanzar el tiro libre, que le dijo Tilguath y ¿qué pasó con Samudio?

Argueta habló luego de su golazo, cuenta que en Segunda División ya había marcado este tipo de goles y en Primera lo intentó en dos ocasiones defendiendo el arco de la UPN, pero se le negó. Se mostró feliz por el tanto y el triunfo de su equipo.

“Motivado porque se ha sentido siempre el respaldo de los compañeros y por los halagos que bendición, siempre digo que es una bendición, y trabajamos para eso, para siempre poder aportar al equipo y estar a la altura del partido, que bueno que se me dio la oportunidad de marcar ese bonito gol y sacar los tres puntos”.

“En Primera División lo había intentando dos veces y las dos fueron contra la Real Sociedad, estando con la UPN, una la tapó Pineda y la otra pegó en el travesaño, no quiso entrar, y esta fue la tercera y gracias a Dios entró”, detalló en declaraciones a Deportes TVC.

No ocultó Gerson su alegría por marcarle un golazo de esa magnitud a su colega César Samudio, portero panameño del Marathón, con quien no pudo hablar después del partido en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

“Una emoción inexplicable, uno lo trabaja, me gusta cuando el equipo hace pelota parada para ir e intentar, anotarle a Samudio, un gran portero en nuestra Liga, una motivación doble porque le anotas a un equipo grande y le quitas tres puntos que son valiosísimos porque te alejas del descenso y te metes a liguilla”, dijo.

Y agregó. “No me lo encontré (a Samudio) porque siempre que termina el juego, gane, pierda o empate, me gusta ponerme de rodillas y darle gracias a Dios, todo se lo debo a Él. No tuve la oportunidad de encontrármelo”.

Argueta relató cómo se dio la oportunidad de lanzar el tiro libre y quiénes lo motivaron para tirarlo. “No fue decisión ni de él (Tilguath), fue decisión propia. Voy a mencionar que los pilares fundamentales para que yo me animara a ir fueron Mario Ventura, Stiven Dávila, que los tuve de compañeros en Juticalpa, y Franco (Güity).

Me dijeron ‘anda a agarrar eso, hacelo con personalidad y que nadie te la quite’. Ellos me llenaron de confianza y me motivaron, fue mi momento”.

Dijo que con Tilguath no habló de ese tema. “No me dijo nada, hablamos de otros puntos, nos pasó que Marathón quedando con 9 no dejó de insistir y nosotros con 11 renunciamos un poco a lo que teníamos que hacer, nos llamó la atención en esos puntos que tenemos que mejorar a pesar de que se ganó. Lo importante era ganar y sumar, pero si hay que hacer hincapié en que nos quedamos un poco corto en la tenencia de la pelota porque ellos estaban con 9 y nosotros con 11”.

Por último, Gerson Argueta confesó que no dudaría en volver a tirar otro tiro libre. “Siendo sincero, sí. Yo me animaría, tengo el respaldo de mis compañeros, serían los primeros en decirme estando en la distancia idónea”.