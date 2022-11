Héctor Vargas previo al juego ante Victoria: “no hay racha que no se pueda cortar, esperamos llegar hasta la última instancia y levantar la copa”

Real España tiene una dura prueba ante el Victoria por la fase de repechaje del torneo Apertura 2022 y el primer combate será el miércoles a las 7:30 pm en el estadio Ceibeño. Los Aurinegros emprendieron su viaje a La Ceiba la mañana de este martes, pero antes el entrenador argentino Héctor Vargas se tomó unos minutos para hablar con la prensa deportiva. El ‘León de Formosa’ se refirió a la estrategia para salir avante del juego uno de la ronda. Además, fue claro a si no avanzar del repechaje representaría un fracaso y confesó si saldría del Real España. ¿Es especial enfrentar al Victoria por los jugadores que usted hizo debutar y hoy están con usted? Si es especial. El caso de Devron García, Júnior Lacayo y Darixon Vuelto son futbolistas que se iniciaron y pude tenerlos en Victoria. Es un evento especial para este campeonato. Recuerdo un caso especial que me pasó en el fútbol, yo estando en Victoria teniendo un contrato de dos meses con Platense me sacaron del equipo y me tocó enfrentarlos y terminé descendiendo al Platense.

¿Podrá recuperar la mejor versión que se le vio a Real España en esta fase de repechajes? Somos irregulares me decís y tenemos la misma puntuación que Olancho FC que son la revelación del campeón. O sea, si fuéramos regulares estuviéramos punteros. La diferencia entre Potros y nosotros solo son los goles, con la diferencia que mis muchachos tienen ocho partidos más en el semestre. Somos el segundo equipo con más jugadores Sub-20 en acción en el torneo, el primero fue Marathón. Ya este es otro campeonato, se limpiaron las amarillas y el rendimiento del equipo es bueno cuando están todos. Esperemos llegar a la última instancia y levantar la copa. ¿Cómo enfrentar al Victoria que con Salomón Nazar tiene un ritmo de juego más rápido? Al Real España le complica que no juguemos todos los titulares. Le vamos ir a jugar al Victoria de manera inteligente haciendo un partido estratégico en los primeros 90 y tratando de consolidar acá. Esperemos lograr hacer una buena llave. ¿Cómo se replantearán en esta llave luego de los antecedentes del pasado? Esto es fútbol. Argentina perdió siete finales antes de ser campeón de América, perdimos con Arabia Saudita que todos lo miraban por goleada. Lo que si te digo que si nosotros llegamos a la final la preparación va ser diferente a la de los torneos anteriores. No tengo ninguna duda que si llegamos a la final vamos a levantar la copa. ¿Será un fracaso no pasar de repechajes? Yo siempre trato de ser positivo. No puedo pensar que voy a llegar a mi casa y mi mujer va estar con otro, tengo que pensar que voy a llegar a mi casa y mi mujer me va esperar con los brazos abiertos. Siempre pienso que las cosas van a salir bien y eso me tiene donde me tiene con todas las cosas que me ha tocado ganar. Puedes ver: Héctor Vargas valora la derrota de su selección: “Argentina cayó en gran parte por la tecnología y la falta de contundencia”