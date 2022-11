Héctor Vargas valora la derrota de su selección: "Argentina cayó en gran parte por la tecnología y la falta de contundencia"

Las selección de Argentina sufrió un duro encontronazo ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Qatar 2022. La expectativa era muy grande, sin embargo, cayó 2-1 y es última del grupo C.

“Hoy Argentina cayó en gran parte gracias a la tecnología y por eso no se logró definir el partido desde el primer tiempo. Anular un gol por un hombro es algo que no se había visto hasta ahora en el fútbol y tuvo esa fatalidad de no lograr encontrar los momentos", inició el técnico.

Hervé Renard, técnico de Arabia Saudí sorprende con su predicción tras derrotar a Argentina en el Mundial de Qatar

Vargas ve como cómplice, “al árbitro, en cuestión de la intensidad del juego, paró mucho el partido y dio cabida a un fútbol que no le favoreció a Argentina y para rematar, la falta de contundencia", analiza.