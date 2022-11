Las sentidas palabras de Messi tras la debacle de Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar

“Es un golpe duro para todos, para la gente y nosotros que no esperábamos arrancar de esta manera, pero que la gente confíe que este grupo no los va a dejar tirados. Hay que preparar lo que viene, vamos a ir a buscar los dos partidos, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros ”, puntualizó el crack rosarino que disputa en Qatar su quinta y última Copa del Mundo.

- LO QUE DIJO MESSI -

Análisis del juego

“Hicimos gol muy rápido, tuvimos situaciones claras, después en errores nuestros se nos pusieron en ventaja, no encontramos el funcionamiento, empezamos a tirar centros, a buscar a la desesperada”.

Sobre Arabia Saudita

“Lo sabiamos, lo habíamos visto que era un equipo rápido que defendía de esa manera, por eso las situaciones que tuvimos, que eran tan claras, que caímos en el error y entramos antes de tiempo. No encontramos un funcionamiento claro, nos costaba jugar. Ellos se encerraban, no dejaban espacios. No encontrábamos la forma de mover bien de lado a lado”

El sufrimiento tras los goles rivales

“Nos encontrábamos tan fácil con el arquero suyo que nos acelerábamos un poquito, nunca nos terminamos de tranquilizar. Sabíamos que (Arabia Saudita) hacen muy bien el tema de la línea, entonces un poquito de los dos y al ver tanto espacio lo ves tan fácil que lo terminas fallando”.

Sobre la moral del plantel argentino

“Es un grupo que se destaca por la unión, es el momento de estar más unidos que nunca. No hay excusas. Este grupo es fuerte y lo ha demostrado. Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar por una situación de derrota y de estar obligado y pensar en lo que viene, preparar bien a México”.