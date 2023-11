Héctor Vargas advierte al Vida de cara al 2024: “Si podemos pelear algo me quedo, de lo contrario no tiene sentido”

La eliminación del Vida en el torneo Apertura 2023-24 es un claro ejemplo de los deficientes trabajos administrativos en la institución, el presidente del club, Luis Cruz, reside en Estados Unidos y trata de solventar las situaciones que se presentan por llamadas telefónicas con las personas que tiene a cargo. VER MÁS: Diego Vázquez se pronuncia sobre Motagua y dispara: “Iba a convocar a Rougier a la Selección y casi me cuelgan” El futuro del cuerpo técnico y del plantel de jugadores cocoteros está en el aire, la mayoría de ellos tienen contrato, pero se les adeuda algunos meses de salario y esto imposibilita la planificación para el siguiente campeonato. De momento no hay fecha de inicio de la pretemporada. Ante estos problemas nació el rumor de que Héctor Vargas demitiría del equipo y por eso Diario Diez decidió contactarlo para conocer de él mismo su versión. “La verdad es que si vos vas con la expectativa de pelear un torneo vas y lo luchas hasta donde se pueda, pero te topas con que tenés que pelear el descenso, eso desmotiva. Yo ya tengo 63 años y viajar de San Pedro Sula a La Ceiba todas las semanas para no competir como uno se visualiza es difícil”, expuso el estratega argentino. Y agregó: “Es que económicamente el equipo no tenía para competir, yo quise algunos jugadores que no se pudieron traer porque monetariamente el equipo no podía. Me tocó trabajar con bajos costos y con la inversión que se pudo hacer”. El ‘León de Formosa’ destaca que a pesar de las limitaciones hicieron un mejor campeonato que la campaña anterior y con menos capital. “Con jugadores jóvenes como Lauro Chimilio y con 750,000,00 lempiras menos que el presupuesto que el torneo pasado hicimos más puntos en este periodo. Aunque mi objetivo no es ese, mi objetivo es pelear torneos”, adujo.

“Necesito una inversión un poco más grande y si el club no está dispuesto, no quiero estar tan lejos de mi familia para estar salvándome del descenso. Esa no es mi intención por ahora”, reveló el estratega de 63 años de edad. Al ser consultado sobre si se ve fuera o dentro del Vida respondió que “no me veo en ningún lado, yo me veo aquí con mi familia porque aquí me siento bárbaro. Te digo prefiero perder plata y no perder tiempo porque he perdido dinero en esto del fútbol. En Victoria me quedaron debiendo 410,000,00 lempiras en 2012 y nunca los reclamé porque iba para Olimpia, ahí prefiero perder dinero y estar en un club que va a pelear campeonatos”.

La crítica al Vida por ponerle chofer y guardaespalda a Bornstein

“Si podemos pelear algo me quedo, si va a ser un club competitivo y si va a ser un equipo incluyente porque no entiendo muchas cosas de este fútbol, vos no podes tener un futbolista con un gran carro, chofer y guardaespaldas, como era el caso de Jonathan Bornstein y por otro lado tenés un jugador que se transporta en bicicleta como Lauro Chimilio”. “El jugador que anda en bicicleta jugó 16 partidos y el que tiene guardaespaldas tuvo la mitad de eso. Es la verdad de nuestro fútbol y no es que Bornstein tenga la culpa porque son acuerdos, pero después cuesta competir. Por eso digo hay jugadores, pero no equipo porque en un equipo se trata a todos por igual”, enfatizó. Héctor Vargas quiere intentar ser campeón nuevamente en Liga Nacional y piensa que con el orden necesario y con la inversión adecuada los equipos le pueden competir a Olimpia. ¿Tiene ofertas de otros equipos? “Yo sé que tengo porque me han llamado gente allegada a directivos y me han propuesto algunas cosas, de hecho, hasta el cargo de director deportivo, pero en eso me veo en un par de años más”.