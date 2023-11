Diego Vázquez se pronuncia sobre Motagua y dispara: “Iba a convocar a Rougier a la Selección y casi me cuelgan”

¿Cómo tomas este retorno al equipo?

Bien, contento, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, de estar acá en Motagua que tanto tiempo que hemos estado, como jugador, de técnico, y con mucha ilusión de hacer las cosas bien, de aportar al equipo, no solo lo mío, sino también de mi cuerpo técnico. De mejorar, de aportar y comenzar a construir cosas.

¿Cómo se da tu llegada?

Me llamó Edy Atala, después hablé con Emilio Izaguirre, después con toda la junta directiva, Julio Gutiérrez, con Javier Atala, y en realidad siempre ha estado en contacto con ellos, siempre he tenido buena relación y a partir de allí me llamaron, nos pusimos de acuerdo rápido.

¿Te costó?

No me pudo costar, para nada. La verdad que vivimos cosas muy lindas acá en toda mi etapa de jugador y de técnico; le tengo mucho cariño a toda la gente que trabaja en Motagua y no me costó para nada.

¿Está de acuerdo que Reinaldo Rueda convoque a Jonathan Rougier?

¿Tuviste otras ofertas?

Concretamente estando en Puntarenas sí tuve, pero estaba con contrato, no era el momento, pero ahora estamos en Motagua. No me gustaría decir qué equipo porque hubo un club de Guatemala y uno no sabe qué pasará en el futuro, por respeto porque confían en tu palabra.

¿Qué te pidió la directiva?

Prácticamente nada en particular, establecer los objetivos, crecer, mejorar, hay detalles que no estaban bien, que estaban desordenados para nuestro gusto como cuerpo técnico. Tampoco me gusta hablar mal del cuerpo técnico que estaba porque me parece cobarde hacerlo cuando alguien se va, ya está ya se fue y cada uno ve las cosas a su manera y es muy respetable. Nosotros nos fuimos y nos tocará irnos en el futuro, igual me pasó en el otro equipo y en la Selección y es de cobardes echarles la culpa, no, hay que darle para adelante, trabajar, eso le dije a los jugadores, les dije que no íbamos a hablar mal de nadie ni darles excusas.

¿Qué se te puede exigir cuando tienes a la vuelta de la esquina el primer partido de repechaje frente al Olancho?

La palabra de mayor exigencia la ponemos nosotros mismos, si queremos mejorar, crecer, de hacer las cosas bien y eso no está en duda. Esa es la obligación que tenemos, siempre lo hemos hecho y bueno, ahora más. Estos dos días he dormido poco viendo partidos, de estar bien al tanto porque el tiempo es bastante corto y siempre nos gusta dar lo mejor.

¿Qué te ha ocupado de lo que has visto y cómo has encontrado al equipo?

Es que tengo un entrenamiento, solo un día, es muy poco. Vimos el partido del sábado ante Victoria, también el anterior, los de Concacaf ante Saprissa e Independiente, siempre tenemos el conocimiento de todos los jugadores porque estuve con ellos y a partir de allí comenzamos a construir cosas y trabajar en lo que queremos.

¿Se puede sacar esto adelante?

Lógico, uno siempre es positivo, siempre piensa que todo va ir bien, lo que no sé lo aprendo, ese es el camino y la mentalidad que tenemos. Vamos por esa ruta.