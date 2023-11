Jhon Jairo López habla del cruce Real Sociedad-Génesis: ¿Quién es favorito? ¿Le preocupa las bajas? Y su mensaje a la afición

Vamos paso a paso, celebramos el objetivo de avanzar a la liguilla pero ahora vamos por el siguiente que estar en la semifinal, lo podemos lograr si los jugadores continúan jugando como lo hemos hecho, tienen que retomar la huella de las actuaciones que tuvimos contra equipos como Motagua, Marathón, Real España y Olimpia, de esos cuatro grandes solo uno nos sacó un empate de local, eran partidos decisivos. Ahora nos enfrentamos al Génesis de local y me tengo fe, creo en este grupo de jugadores, ya lo demostramos contra los grandes y porqué no lo podemos hacer contra ellos, lo digo con todo el respeto que se merece el rival.

¿Usted cree que con el regreso a la liguilla los grandes han comenzado a ver de reojo al llamado gigante del Aguán?

Cómo digo yo, no hay enfermedad que dure mil años ni cuerpo que lo resista, tarde o temprano la Real Sociedad iba a regresar a los puestos de honor. Más allá de lo que podamos disfrutar de la liguilla, de haber hecho un torneo medianamente competitivo ningún rival nos sobrepasó, excepto el Olimpia en Tegucigalpa. En esta etapa seremos un digno rival y pelearemos por estar en la final.

¿Está la posibilidad de avanzar y quitarle el invicto al Olimpia en semifinales, ¿le gustaría?

Lo primero es superar esta liguilla, si nos reencontramos en semifinales trataremos de plantearle un buen partido al Olimpia, sin pensar en revancha por lo que pasó en Tegucigalpa donde nos ganaron. En la boca de todos los hondureños dan por hecho que Olimpia es campeón, pero nosotros no tenemos nada que perder, si nos enfrentamos a ellos daremos la pelea. Estos jugadores lo han dado todo en la cancha, lo han dado todo, seguiremos siendo un equipo combativo. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido importante, lo he disfrutado al máximo.

¿Qué opinión tiene del regreso de Diego Vázquez al Motagua?

Los números del profe Diego Vázquez han sido extraordinarios aquí en Honduras, incluso lo llevaron dirigir al extranjero al Puntarenas de Costa Rica. Cuando yo llegué aquí el 2019 el equipo que dominaba la Liga con una gran generación de jugadores era el Motagua dirigido por el profe Diego Vázquez, Olimpia no figuraba. El profe ha dejado un legado grandísimo y ese tipo de técnicos siempre tienen la puerta abierta, el ganó cinco títulos de Liga y uno de copa con Motagua y no dudo que en esta nueva etapa puede liderar el resurgimiento del equipo.

Lo observo muy sentimental, ¿lo conmueve más ahora la muerte de su padre en este momento, lo recuerda más?

Totalmente, me hubiera gustado que mi padre estuviera en vida, el sábado pasado que clasificamos contra el Vida después del partido lo hubiera llamado y le hubiera dicho: viejo, te lo dedico a tí. Esta es la vida pero yo no esperaba ese golpe. Cuando dirigía al Honduras Progreso cayó enfermo, llamé a los médicos, no daban buenos augurios, me dijeron que me fuera para que lo disfrutara los últimos días, pero él me dijo que no me fuera, que me quedara en mi trabajo, un día después del descenso viajé a Colombia y lo disfruté un mes, luego falleció. Lo que hagamos de ahora en adelante va por él, no dudo que mi padre en el cielo es un hincha más del Real Sociedad. Lo que pasó con el descenso del Honduras Progreso y su muerte me marcaron.

¿Tiene algún mensaje para la afición del Real Sociedad en este momento bonito?

Que disfruten este momento bonito y que nos sigan apoyando, hemos hecho un trabajo con picos altos y bajadas, pero hemos sido un rival digno, en este momento prometemos lucha, pasión y dedicación, queremos darles otra alegría porque se han portado extraordinariamente con nosotros.