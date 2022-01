¿Está habilitado Henry Figueroa para jugar con el Vida en el torneo Clausura 2022 de la Liga Nacional?

El 6 de marzo del 2020, la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional castigó con cuatro partidos y 20 mil Lempiras a Henry Figueroa, quien en aquel entonces era jugador de Marathón, y que fue sancionado por una dura falta que le cometió a Elvin Casildo (en el juego vs Olimpia) y por amenzar al árbitro Óscar Moncada.

Pero ese castigo de cuatro juegos fue revocado y la Comisión de Apelaciones decidió imponer a Henry Figueroa la sanción de seis meses de inhabilitación de toda actividad deportiva.

La pregunta ahora es si Henry Figueroa puede jugar en este torneo Clausura 2022. El defensa central hondureño fue presentado este viernes como el nuevo futbolista del Vida, donde aseguran que sí está habilitado para jugar.

Héctor Maldonado, presidente de la Comisión de Apelaciones, explicó a DIEZ que el castigo de Henry Figueroa sigue vigente.

“La Comisión de Apelaciones, que es la nuestra, cuando de oficio anuló la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional, nosotros impusimos esos seis meses, pero hicimos la observación particular en la resolución que no se iba a computar el término de la suspensión por razón de la pandemia, es decir, del 16 de marzo hasta la fecha de junio en que no se jugó oficialmente, esa fecha no se computa para el cumplimiento de la sanción, entonces en el ámbito local, si él no fue inscrito con ningún equipo, la sanción sí está vigente”, explicó Héctor Maldonado.

Asimismo, dejó claro que el castigo de Henry Figueroa no entró en las sanciones que quedaron sin valor al cancelarse aquel torneo Clausura 2020 por el tema de la pandemia, pues esta es “grave”.