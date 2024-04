¿Por qué la Tota Medina llevó a la conferencia de prensa al presidente del Marathón, Orinson Amaya?

La clasificación

“Estoy alegre por todo lo que se pudo mostrar en el campo, eso lo he venido resaltando permanentemente. Por momentos nos hemos equivocado, en otros acertamos, pero creo que el camino es este, y queda reflejado no solo en los números, sino en la posición en la que terminamos. Cuando iniciamos esto era un gran desafío y lo hicimos realidad, junto a la clasificación a una copa internacional”.

“Son muchos aspectos donde se va creciendo, desde lo institucional, pero eso le pedí a Orinson que nos acompañara hoy porque es un logro del club y de su gente. Estoy feliz con el esfuerzo de los muchachos, que con su juventud y lo que uno les enseña día a día, quieren seguir creciendo”.

Opinión de su torneo y las semifinales

“Es un torneo duro, peleado y reñido hasta el final en las dos puntas de la tabla de posiciones. Los equipos tuvimos que sufrir nuestros altibajos y no fuimos la excepción, pero a lo largo del último tramo, donde jugábamos seguido entre semana, teníamos la agenda apretada y no teníamos margen de error, sabíamos que dependemos de nosotros mismos cuando no lo conseguimos el otro día, nos equivocamos ante Victoria, fuimos conscientes que nos faltó algo y hoy fue todo lo contrario”.