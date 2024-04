Diego Vázquez señala de “regalo” el penal del Vida y deja misiva a seguidores del Motagua: “Con dos empates estamos en una nueva final”

--- CONFERENCIA DE PRENSA ---

Polémico penal del Vida

Fue un partido típico donde se juegan cosas importantes con un primer tiempo en el que costó manejar la pelota antes del gol, pero tuvimos unas decisiones en el manejo del balón. En el segundo tiempo me parece que no fue penal, pero después lo terminamos ganando justamente con el gol de Rubilio Castillo. Me parece que hubiese estado tranquilo si no regalan ese penal.

Triunfo importante, pero sufrido

La cancha y el clima estaban muy pesado en una cancha que no estamos acostumbrados, pero en la parte final nos costó por la carga emocional que tenían los dos equipos en este partido importante.

¿Qué se tiene que mejorar para que no se pierda tiempo en la cancha?

Los encargados de esos son los árbitros, la cancha, un montón de juego, detalles que tenemos hace mucho tiempo, son partidos friccionados, por eso se juegan poco.

Mensaje sobre los cuestionamientos en su dirección técnica

En el torneo pasado lo dije, hubo una diferencia de puntos sumamente importante, hoy pasamos directo a semifinales. Lo que pasa es que, quizá hay impaciencia de un montón de gente que es incorrecta, son los últimos dos partidos, no se analiza el contexto. Se debe analizar el crecimiento de todo el equipo que debe ser siempre paulatino, en eso estamos. En el torneo anterior vivimos solo en la liguilla y en la final, en este torneo se ha notado un crecimiento.