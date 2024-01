Jhow Benavídez reacciona tras su golazo y menciona la clave del buen arranque del Real España; ¿ya piensan en el título?

Real España se enfrenta este miércoles a los Potros y luego viajan a Choluteca para medirse el sábado a Lobos, por lo que serán días de bastante ajetreo. “El calendario es un poco difícil, pero nosotros estamos preparados, fuimos el primer equipo en iniciar pretemporada, esperamos que no nos pase factura la seguidilla de partidos y viajes”, comentó Jhow.

Respecto a la racha que rompieron de más de un año sin ganar clásicos, comentó: “Han sido momentos complicados en la institución, no se han dado las cosas como hemos querido, pero ahora hemos empezado bien, estamos con confianza”.

“Hay que seguir trabajando el día a día, creo que es clave no bajar la intensidad en los entrenamientos, hay que cuidar el tema de las lesiones, pues es un plantel corto pero nos puede bastar para el torneo”, agregó.

¿La afición aurinegra ya puede empezar a ilusionarse con ser campeones? “El campeonato viene empezando, pero todos estamos con la ilusión de buscar el título”.

A Jhow en juegos anteriores la afición le recriminaba desde las graderías y en el pasado encuentro salió ovacionado tras gastarse un buen juego. “Esto es así, es normal que la afición haga eso cuando las cosas no salen bien. Cuando las cosas van bien se compartan así. Es de aprender a vivir con ello. Todos los torneos me siento con la responsabilidad, torneo a torneo la mentalidad es hacerlo bien, aveces no se da, pero estamos trabajando para tener un nivel optimo”, dijo.

Para cerrar, Jhow Benavídez comentó que “mi mente está en Costa Rica, uno siempre aspira estar en la Selección. Sueño con estar en la Copa América”.