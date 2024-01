‘Tota’ Medina, DT de Marathón, se sincera tras la polémica ante Olimpia: “Cuando llegue el VAR todo será diferente”

El estratega verdolaga habló sobre la polémica del penal no señalado y se siente perjudicado. Tambień valoró lo que más le gustó de la presentación de su equipo en la jornada 2.

Cuando uno se ve perjudicado, sin duda que reclama. Estamos a la espera del arribo del VAR, y cuando llegue tendremos que resolver diferente, analizar y prepararse distinto porque estas situaciones se van a resolver en el momento, y no después sacando conclusiones, algo que cambiará el trámite de los partidos. También los equipos cambiarán el tipo de marcaje, así como el fútbol. Habrá que prepararse de todos lados.

Directivos y jugadores se molestaron tras el penal no pitado. ¿Se sintieron perjudicados?

Me gusta que intentamos tener una idea clara de juego, tener posesión de balón y siendo agresivos, así como cuidando el balón. Sabemos que no todos los partidos serán iguales, pero la idea es tratar bien el balón y tener intensidad, todo depende del rival. Contra Olimpia hubo momentos donde lo pudimos hacer, sobre todo en el segundo tiempo.

Obviamente, si se hubieran anotado las dos ocasiones de Damín (Ramírez), también otra del Chino (López), pero así es el fútbol, cuando no estás fino lo terminas sufriendo después. El equipo tuvo personalidad, carácter, jugó todo el partido con la misma intensidad, cuando nos equivocamos Olimpia lo aprovechó, pero destacó que siempre impusimos nuestra idea.

Tal vez no se hubiese hablado mucho del penal si Marathón convirtiera las múltiples ocasiones de gol que tuvieron...

Intentamos buscarlo y conseguir el resultado, pero por lo que se dio el trámite, podríamos haber aspirado un poco más viendo las situaciones que se generaron, como la del penal, que no lo había visto bien, ahora sí, y de haberlo cobrado hubiese sido diferente el partido porque faltaba mucho tiempo (60’).

¿Qué opinión le merece el trabajo de Francisco Martínez, quien se ha consolidado pese a los varios jugadores que han llegado a poblar el mediocampo?

Es un jugador que nos da balance y el equilibirio, así como nos da la posibilidad de probar variantes en el sistema y él puede adaptarse. Me pone muy contento por él, uno lo miraba antes desde afuera y notaba que rendía o sin tener puntos altos tenía muy buen rendimiento en lo general. Son jugadores que todo equipo lo hace poder variar. Qué bueno que ha podido sostenerse y la entrega que da, pero también lo que aporta dentro y afuera del campo, algo que es personal de él, lo cual es elogiable la manera cómo disfruta cada día y cada partido. Me pone muy feliz tenerlo aquí.

Ahora hay que tener cuidado con Machuca, a quien dirigió en Victoria. ¿Qué análisis nos puede dar del Génesis?

Es lo que hemos visto todos. Tiene un entrenador que ha encontrado un estilo de juego que les ha dado resultados, por lo que habrá que tener precaución, particularmente con Machuca Ramírez y jugadas a balón tenido. Nosotros trataremos de imponer nuestro juego y a partir de allí buscar el partido.

Luego de estrenarse con gol, ¿ya está Maximiliano Pérez para ser titular?

No, Maxi todavía está sumando minutos y disputando entrenamientos. Todavía no está al 100% para dar lo que uno pretende. Con el pasar de los partidos tendrá esa posibilidad y le llegará el momento así como de los demaś muchachos que han llegado. El arranque de un delantero convirtiendo siempre es bueno, sobre todo porque nos dio el empate.

¿Debutará Techera ante Génesis?

No, todavía no creo que lo pueda hacer, más allá que ya está inscrito. Veremos si lo ponemos en lista o no. La intención también es contar con él lo antes posible para así tener más soluciones.