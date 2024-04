José Mario Pinto reacciona tras el castigo interpuesto por la Comisión de Disciplina, luego de la polémica con Edson Palacios

José Mario Pinto aprovechó sus redes sociales para admitir admite que se dejó llevar por las provocaciones de Edson Palacios y reaccionó de manera equivocada.

“Quería pedir una disculpa por mi comportamiento en el partido contra Vida. Me dejé llevar por provocaciones y agresiones, sé que no es excusa, no debí actuar así. Mil disculpas”.

Posterior, José Mario Pinto compartió un video donde queda claro que Edson Palacios lo agredió primero, luego equivocadamente reaccionó tomó justicia por su propia mano.