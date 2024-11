Así está la liguilla al momento, según la tabla de posiciones de la Liga Nacional: los clasificados directo y los cruces

Los duelos de repechaje se estarían jugando de la siguiente forma: Motagua (3ro) vs Olancho FC (6to) , mientras que el otro cruce sería, Marathón (4to) vs Victoria (5to) .

Jornada 16

Real España vs Juticalpa

Lobos vs Olimpia

Real Sociedad vs Marathón

Olancho vs Victoria

Motagua vs Génesis

Jornada 17

Marathón vs Génesis

Lobos vs Real Sociedad

Juticalpa vs Motagua

Olimpia vs Olancho

Victoria vs Real España

Jornada 18

Motagua vs Victoria

Real Sociedad vs Olimpia

Olancho vs Marathón

Real España vs Lobos

Génesis vs Juticalpa