Concacaf anuncia procedimientos para el sorteo de la Copa de Campeones 2025 donde estará Motagua

Basándose en el reglamento de la C opa de Campeones Concacaf 2025, los criterios de clasificación y el Ranking de Clubes de Concacaf del 9 de diciembre de 2024, cada uno de los 27 clubes participantes será pre-sembrado en el cuadro de la competencia o colocado en un bombo.

Hasta la fecha, 25 clubes se han asegurado una plaza en la Copa de Campeones Concacaf 2025.

Canadian Championship (un club): Vancouver Whitecaps FC (CAN)

Canadian Premier League (dos clubes): Cavalry FC (CAN) and Forge FC (CAN)

Copa del Caribe Concacaf (dos clubes): Cavalier FC (JAM), Cibao FC (DOM)

Copa Centroamericana Concacaf (seis clubes): Antigua GFC (GUA), CS Herediano (CRC), Deportivo Saprissa (CRC), FC Motagua (HON), LD Alajuelense (CRC), Real Estelí FC (NCA)

Leagues Cup (tres clubes): Colorado Rapids (USA), Columbus Crew (USA), Los Ángeles FC (USA)

Liga MX (seis clubes): CD Guadalajara (MEX), CF Monterrey (MEX), Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX)

MLS (cuatro clubes): FC Cincinnati (USA), Inter Miami CF (USA), LA Galaxy (USA), Real Salt Lake (USA)

US Open Cup (un club): Sporting Kansas City (USA)

Los dos clubes restantes se confirmarán antes del sorteo de diciembre. Estos serán el tercer clasificado de la Copa del Caribe Concacaf 2024 y el campeón de la MLS Cup 2024.