¡A definir el descenso! Día, estadio y reglamento de la final por la permanencia entre Vida - Lobos UPNFM

El escenario que acogerá esta vibrante final por el no descenso será el Estadio Emilio Williams de Choluteca, casa de los Lobos. Este inmueble tiene capacidad para albegar 8 mil aficionados en sus dos graderías disponibles.

Cabe destacar que el formato de esta serie es que, si existe empate en el global tras 180 minutos, la eliminatoria culminará desde los lanzamientos de penal, por lo que no habrá tiempos extras.

El Vida salvará la categoría si no pierde en Choluteca. Con un empate o triunfo, los cocoteros seguirán siendo de Primera. En caso de perder por la mínima, ya sea 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etc, el descendido se definirá desde los once pasos.