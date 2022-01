Quién es Luis Palma, la promesa hondureña que vendía verduras y que ahora cumplirá su sueño de ir a Europa

“Cuando era niño estaba jugando ‘fusilado’ con mis amigos, me caí y pegué al filo de la grada de la casa, estuve a punto de perder un ojo porque el golpe fue en la ceja, pero Dios es maravilloso, logré recuperarme y seguí con mi vida normal y practicando el deporte que más me gusta”, explicó.

Ese milagro que le dio la vida lo aprovechó, pero antes de cada entrenamiento, de cada partido, Luis tenía que ayudar en casa para llevar los alimentos. En ese momento aprendió el valor de las cosas y lo que cuesta ganárselas. Tuvo que trabajar junto a su padre en la paila de su vehículo vendiendo pollos y verduras en los diferentes barrios y colonias de La Ceiba.

Así narró esa experiencia: “Eso nunca lo olvidaré, siempre llevo en el corazón el esfuerzo que hicieron mis padres, Enrique Arturo Palma y María Luisa Oseguera, para ayudarme a ser futbolista, nunca me doblegaron la mano. Desde los 10 hasta los 13 años anduve con mi papá vendiendo pollos y verduras en un carro de paila rojo, íbamos afuera de la ciudad como a Corozal, Sambo Creek y Roma, al igual que muchas colonias dentro de La Ceiba como San Judas y otras. No teníamos ni parlante, por lo que nos tocaba andar gritando a cada rato –lleven sus tomates, cebollas, zanahorias y pollos- en un alto volumen. Hablar de esto me llena de nostalgia, me hace recordar muchas cosas”.

“Cuando recuerdo mi infancia es lo mejor. La mayoría de mis amigos siguen viviendo en el mismo lugar donde estoy y he crecido, aquí puedes caminar día y noche y no pasa nada. Con las personas que conozco desde hace años nos ponemos a platicar respecto a todo lo que hacíamos en el pasado cuando jugábamos en una calle de tierra que ahora es de cemento y de las potras domingueras a las 3 de la tarde, bajó un gran sol, con una pelota de caucho.