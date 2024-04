Mathías Vazquez cuenta lo que su papá le dijo una noche antes de su debut y adelanta: “Todavía me falta aprender y mejorar”

“Toda la semana había entrenado con reservas, pero fue hasta ayer que mi papá me dijo que iba a ir en lista porque Zapatilla Mejía se había lesionado en un entrenamiento y me dijo en la noche, no me lo esperaba la verdad. Me dijo que si ganábamos por goleada me iba a hacer debutar. Me propuse hacer lo mejor que puedo”, dijo con total sinceridad.

El joven futbolista, que es seleccionado Sub 20, aseguró que toda la semana se entrenó con sus compañeros de las reservas, de las cuales es el goleador y no se imaginó que iba a debutar en la jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga Nacional.

“Este es un momento único. Creo que nunca he visto a un hijo celebrando su primer gol con su padre, pero todavía me falta aprender y mejorar para consagrarme en primera y ser parte del cuadro titular”, afirmó el delantero que debutó usando la camiseta #38.

Contó cómo fueron esos segundos de su primer gol en Liga. “Cuando estoy jugando estoy concentrado, no pienso, y ya cuando meto el gol quedo en shock y obviamente que lo primero que pienso es mi papá y me fui con él a celebrarlo”.

Para finalizar habló sobre la celebración post debut y si habrá vino de por medio. “No, a mi no me gusta mucho el vino... el mate me encanta, solo que mi papá lo hace mal, le pone azúcar, haciendo mate no es bueno. Café no tomo, tomo más mate, yo hago mejor el mate que él, pero tengo que comprar la hierba yo porque si él compra es una hierba fea, no es que sea barata sino que no compra la original, a veces le pone miel al mate y no le sale”.

“Mañana tengo que ir a la escuela y me tengo que acostar temprano, pero vamos a ver con mi papá qué hacemos. Mi madré vive en los Estados Unidos, seguramente me habrá visto, le dedico el gol mamá. Siempre me apoya mucho. Yo me tuve que mudar para acá para perseguir mi sueño, antes vivía con ella. Costó mucho y me alegro que está dando frutos”, cerró contando Mathías que en un pasado fue recogepelotas en los juegos de Motagua.