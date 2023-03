Mayra, la hermana de Jerry Bengtson que es sensación en el fútbol femenino: Goleadora y cómo es su relación con el delantero de Olimpia

“Mis abuelos jugaban fútbol, mis padres también lo jugaban. Recuerdo que cuando estaba pequeña miraba jugar a todos los hermanos. Ellos siempre jugaban en la casa, en la playa, íbamos a ver partidos. Yo jugaba junto con mis hermanas, en la casa y en las escuelas siempre estábamos en los equipos de fútbol. Me invitaban a jugar campeonatos, hexagonales, octagonales, cuadrangulares, triangulares etc, y casi siempre gracias a Dios ganábamos, siempre yo era la que hacía los tiros libre, tiros de esquinas, penales y así las personas me empezaban a ver cómo jugaba y me invitaban a muchos lugares, de esta manera es como yo he venido creciendo en el fútbol, relató la hermana de Jerry Bengtson.