“Me voy con bronca”: Diego Vázquez y su sincera reacción tras dejar escapar el triunfo ante Olimpia

“Sí me voy con la bronca, fue un buen partido, hicimos un buen juego, siempre pensamos en atacar. Iniciando el segundo tiempo nos empatan con un pelotazo largo y el gol al final fue un error en la marca, pero creo que manejamos el partido casi en totalidad. Y sí obvio queda la calentura que te empaten en la última pelota”, dijo el estratega azul en conferencia de prensa.

“Vamos mejorando, en los últimos partidos hemos tenido más llegada y manejado mejor el balón, sí hay detalles por mejorar, pero en general hoy me gustó el equipo en casi todas las facetas”, agregó Diego Vázquez.

Vázquez considera que “no desaprovechamos” la expulsión del Olimpia en la recta final “porque después hicimos el gol de jugada y ellos nos anotaron al final a balón parado. El jugador más lo aprovechamos porque le circulamos bien la pelota y el gol nuestro lo hizo un central tras una llegada, por lo que lo hicimos valer, lo que nos faltó fue oficio para sostener esa última jugada. Por cierto, me parece clarísimo que Michaell Chirinos se llevó el balón con su mano en el gol (del 1-1)”.

¿ El empate in-extremis le sabe a derrota? “Sabe como empate, tampoco a derrota, no se dio al final, y sí, te da la calentura pero sabe como empate. Me gustó que tuvimos personalidad, manejamos la pelota, generamos muchas situaciones de gol, también cometimos errores, pero es típico del partido. Siempre lo buscamos y quisimos ganar, y bueno, nos empataron en el último segundo, pero hay muchas cosas para seguir creciendo”.

El técnico del Motagua enfatizó en que no le importó dejar escapar la oportunidad de acabar con la sequía en los clásicos, pues las Águilas llegaron a 13 partidos sin poder vencer a su acérrimo rival.

“Nosotros no pensamos en eso, todos los partidos tienen su propia historia, es más, le dije a los jugadores que no debían pensar en eso. Fue un partido muy peleado, bonito para la vista, por lo que no vemos el pasado, sino tratamos de habitar en el presente”, contestó

Ya para cerrar, se le consultó a Diego Vázquez si aún considera que necesita de tres torneos para darle triunfos al Motagua. Su respuesta fue tajante.

“Sostengo que necesitamos tiempo, es algo lógico que ocupan todos los técnicos. En ese momento lo dije así porque fue lo que hablamos y lo que tenía en la cabeza, sostengo que Motagua necesita tiempo para crecer y la mejoría se está viendo”, culminó el DT de los azules.