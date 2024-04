Miguel Falero da la cara tras la caída de Real España: “Sin ningún problema le daría oportunidad a otro entrenador”

Real España perdió el rumbo de los triunfos, es un equipo que no gusta y no gana incluso en el estadio Olímpico de San Pedro Sula .

¿Cómo analiza los últimos tres partidos del Real España y hay condicionamiento por su puesto?

La respuesta no la hemos encontrado, estamos trabajando de la misma forma que cuando hicimos 12 partidos invictos, no hemos encontrado la hegemonía que nos hace un partido malo, el otro es un partido bueno. En muchos lapsos del partido como hoy en el primer tiempo, si no nosotros terminábamos ganado era meritorio, lamentablemente no fue así, se siguen cometiendo errores individuales que todo el equipo paga. Evidentemente, para poder salir adelante solo conozco un camino que es del trabajar.

Sobre la segunda parte del condicionamiento, no hay ninguna, simplemente aclarar que no quiero ser impedimento para una mejor preparación del Real España que, en el caso me comuniquen, sin ningún problema le daría oportunidad a otro entrenador, no me han dicho nada, sigo porque mi contrato es hasta la finalización de este torneo. Lo que sí voy a decir es que no voy a seguir, pero no puedo abandonar a tres partidos del final, no voy a abandonar porque tengo contrato, hay acuerdo para salida sin ningún tipo de inconveniente, no quiero ser impedimento para que el Real España esté en mejor posición.

¿A qué juega Real España y le habían gritado antes para pedir su salida?

No, jamás, nunca me gritaron y vengo de situaciones difíciles en Real España, no sufrí de esa manera. Evidentemente el gol cuando cae teníamos planificado hacerlo, no era a la desesperada, ya estaban planificados los cambios, pero hay cosas que no contamos, las lesiones no contamos, nadie puede saber si Franklin iba a chocar y se iba a cortar, nadie puede saber si Jhow recibía una patada e íbamos hacer un cambio sanidad, los cambios eran para tratar de cambiar el trámite del partido.