Edwin Rodríguez disfruta del Motagua vs Olimpia, el detalle específico que deben cuidar del Ciclón Azul y analiza la paternidad que tienen

El oriundo de Quimistán, Santa Bárbara, destaca que a Motagua no le afecta el tema físico porque viene de disputar un partido internacional frente al Águila de El Salvador.

El enfoque contra Motagua: “En un clásico, partido importante y nos jugamos el estar peleando y mantenernos arriba de ellos o quedarnos un poco atrás. Yo creo que será intenso, estos partidos se definen por detalles y eso tenemos que cuidar”.

Ventaja física porque Motagua juega internacionalmente o todo es desde cero: “En lo personal creo que es de cero, ellos no quieren dar ventajas y nos estamos peleando el segundo lugar. Independientemente, juegue quien juegue están en Motagua y se siente un equipo capacitado de poder estar en ese 11. No importante si un equipo viene de jugar el día anterior, van a querer ganar al igual que nosotros”.

Racha positiva del Olimpia sobre Motagua: “La mentalidad de nosotros es siempre mantenernos humildes, así como venimos trabajando durante estos años. Hemos dejado de hacer cosas, pero tratamos de corregirlos esta semana y Olimpia con la misma mentalidad de querer imponer, ganar los partidos. Esperamos que mañana tener esa misma línea ganadora”.

Lo que le hace falta al Olimpia para el tope máximo: “Estamos jugando bien, también creo que hemos cometido errores a lo largo de este torneo donde nos ha costado partidos y hemos recuperado algunos. Nosotros hemos intentado hacer buen fútbol y los equipos que enfrentamos exigen, se han preparado para hacerle frente al Olimpia. A lo largo de lo que viene al final del torneo y tenemos que sacar lo mejor de uno para llegar de la mejor manera en esta etapa final”.

Diferencia actual del León al clásico de la primera vuelta: “La diferencia es que nosotros veníamos supuestamente mal porque llegamos de perder contra Victoria, pero los clásicos son partidos donde no importa quien llegue bien o mal. Ha pasado en la historia que el equipo que gana el clásico venía de semanas malas, estos partidos son así. Uno no se puede confiar por tener un buen récord de partidos ganados”.

Seis juegos sin perder en Liga: “El cambio lo hicimos desde adentro. pero tampoco es que hacíamos mal las cosas, en muchos partidos teníamos muchas ocasiones y no las concretamos, dominamos, pero te castigaban, así es el fútbol. La actitud siempre se demostró, hablamos de estar más unidos, dar vuelta a la página y hubo un cambio de chip. Al final siempre se cometen errores y tratamos de mejorar cada día”.

Análisis de Motagua: “Se vive con tranquilidad, ganas de jugarlo, nos gusta jugar estos partidos. Motagua tiene muy bien equipo, cuidad de ellos el balón parado, creo que en muchos partidos nos hizo mucho daño y cuidar muchos detalles. Depende también de lo que nosotros hagamos y marcar diferencia”.

En la posición que juega, cuáles son los detalles a cuidar de Motagua: “Creo que el profe a nosotros nos exige que los volantes salgamos más con el balón, que tengamos ese sacrificio a disposición del equipo. Si todos corremos, metemos todo al tener o no la pelota, creo que ahí pasarán los detalles del partido. Seguir una marca, estar atento a las zonas defensivas que no te hagan daño y aprovechar lo que podemos concretar”.

Este es el torneo que más le ha costado al Olimpia: “Las sensaciones son las mismas desde que arranca un torneo, se habla mucho de que se relaja el equipo y al final no, son momentos que un equipo debe pasar, esos malos momentos. La mentalidad del equipo siempre ha sido desde el minuto 1 de poder conseguir el pentacampeonato, algo histórico que no se ha conseguido nunca y estamos a las puertas de lograrlo. Nos ha costado, este torneo se siente más y hemos visto que los equipos nos esperan un poco atrás, hemos ido agarrando ese hilo de manejar las circunstancia de los juegos, de darle vuelta al juego, ser más flexible, saber manejar todas las etapas del juego y no morirnos solo con una”.