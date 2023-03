“Es preocupante que equipos hondureños de escaso fútbol, rústico y primitivo le hicieran tanto daño al fútbol mexicano”

Seguidamente tiró la pulla para el ciclón: “Es preocupante que equipos hondureños, de poca monta, de poca categoría, de escaso fútbol, rústico y primitivo, le hayan hecho tanto daño al fútbol mexicano. En la ida al Atlas el Olimpia y el Motagua en los dos partidos al Pachuca”.

“Y cuando ves a Guillermo Almada con ese sufrimiento en el banquillo... no hubo claridad, no hubo ideas, capacidad, inteligencia, no hubo lo que tuvo que mostrar el equipo que, en teoría, mejor juega en el fútbol mexicano, que más definido tiene el estilo y pierde con Motagua y con los titulares. Es un papelón”, añadió Velásquez.