¿Cláusula para no venir a Centroamérica? La razón por la que Gignac no jugaría en Honduras en el Motagua - Tigres

El equipo mexicano cuenta con un plantel plagado de estrellas, aunque su referente es el delantero y goleador, el francés André - Pierre Gignac , quien usualmente no juega en Centroamérica .

Para esa ocasión el Tigres reportó a Gignac como lesionado y por lo tanto no realizó el viaje a Costa Rica, aunque sí estuvo presente en el siguiente compromiso por Liga MX que se disputó tres días después. Su rápida recuperación sembró la duda y dejó la puerta abierta para la especulación.

En 2019 Gignac se ausentó en la visita a Saprissa y se rumoró que el atacante galo contaba con una cláusula en su contrato para no hacer las pesadas visitas a Centroamérica, pero esto fue negado por el futbolista .

Tigres , sin Gignac , visitó Costa Rica en cuatro ocasiones: tres veces contra Herediano y una ante Saprissa . Lo mismo pasó cuando jugaron en Panamá (Plaza Amador), así como el primer encuentro en El Salvador (Isidro Metapán). ¿La razón? Los felinos le daban descanso o permiso para no ir.

Para dejar la polémica de lado, Gignac decidió viajar en la siguiente (y última) ocasión que visitaron Centroamérica y hasta jugó, aunque el recuerdo no fue nada grato para él, pues perdieron 1-0 en la casa del Alianza de El Salvador en febrero del 2020.

André-Pierre Gignac, máximo goleador histórico de Tigres, busca ganar su segundo título de la Champions de Concacaf tras el obtenido en 2020 donde en el camino enfrentó al Olimpia en semifinales y convirtió un doblete (3-0).

Gignac no viajó a Estados Unidos para la vuelta de octavos ante Orlando City (1-1) debido a que no cuenta con la vacuna contra el COVID-19. Esto no será un problema en su ingreso a territorio hondureño la próxima semana.

- VISITAS DE TIGRES A CENTROAMÉRICA SIN GIGNAC -

2015, fase de grupos: Herediano 1-1 Tigres

2015, fase de grupos: Isidro Metapán 1-2 Tigres

2016, fase de gurpos: Herediano 1-3 Tigres

2016, fase de grupos: Plaza Amador 1-0 Tigres

2018, octavos de final: Herediano 2-2 Tigres (lesión en rodilla)

2019, octavos de final: Saprissa 1-0 Tigres (lesión en rodilla)