Orinson Amaya lanza la presión al vecino para las semifinales: “Real España es el favorito porque quedaron en el primer lugar”

“Nos reunimos con Elías Burbara, Mateo, Roque Pascua y Rolin Peña para llegar a un acuerdo. Ellos traían sus propuesta y nosotros la nuestra, decidimos jugar el miércoles porque creo que jugar que jugar jueves y sábado no era lo recomendable”, comenzó diciendo Amaya.

Orinson Amaya, presidente del Marathón, reveló las razones por las que el club verde accedió a jugar este miércoles la semifinal de ida ante Real España y no el jueves como en un principio tenían estipulado.

“Esto es parte de negociar y jugar afuera de la cancha. Son situaciones que tienen que darse, no nos obligaron y decidimos jugar el miércoles por situaciones que sabemos. Estamos bien, con deseos que ya comience el partido, al final fue lo mejor y estamos concentrados. No hay presión como otros juegos, ante la UPN me sentía más ansioso, ahorita estamos tranquilos y sabemos lo que tenemos, los muchachos están en un momento importante para ellos y saben que están a dos partidos de llegar a una final”, añadió en el programa radial Minuto 90.

Otras palabras de Orinson Amaya

Optimismo

“Es una decisión que se ha tomado. La barra del equipo rival no puede ingresar por cuestión de seguridad, unos 15 mil marathones pueden llegar y alentar a los muchachos, será un buen partido.”

Favorito

“El Real España es el favorito porque quedaron en primer lugar, nosotros venimos bien clasificamos y los muchachos están bien, llegamos en esa etapa en donde el equipo va en ascenso y hemos recuperado jugadores que se han estado lesionado, eso le da mejores opciones al profesor Manuel Keosseián ante un equipo más sólido.”

Reglamento

“Debería de reglamentarse que el que quede en primero lugar defina la fecha y horario del juego pero no está reglamentado. Estábamos en nuestro derecho, pero al final es darle demasiado vuelta al final decidimos el miércoles y sábado, gracias a Dios tenemos recuperados a los muchachos y entre más rápido se sale de esto es mejor.”