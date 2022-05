Un renovado Motagua llega encendido en la zona de ataque y blindado en su defensa para las semifinales ante Olimpia

Medina enfatizó que “estamos generando situaciones de gol y me gustaría ver más goles, pero hay que recordar que el rival juega”.

“Tenemos un promedio alto de gol y eso me tiene contento y conformes con los delanteros”, subrayó Medina.

“El equipo está comprometido, obviamente nosotros como defensores tratamos de dar lo mejor manteniendo el marco en cero y eso ha sido importante para el grupo. Creo que eso en las estadísticas va sumando y gracias a Dios vamos mejorando manteniendo la portería en cero”, explico Maldonado.

Luego agregó que lo que más le ha gustado de su equipo ha sido el compromiso y que ante Olimpia “son partidos lindos, son esos clásicos que todo mundo quiere ganar y lo vamos a trabajar bien esta semana para llegar bien”.

Aseguró que en Motagua impera “el compromiso y se ha cambiado la mentalidad que teníamos antes”.

Le puede interesar: Yustin Arboleda tiene de hijo al Ciclón y quiere más: “Contra Motagua siempre me ha ido bien, estando con Marathón y ahora con Olimpia”

Subrayó que el derbi capitalino será parejo y que el sueño de llegar a la final sigue intacto, pero advierte “vamos paso a paso”.

De su parte, el defensa central Marcelo Pereira ahondó que el éxito de Motagua se debe al compromiso y al trabajo en equipo.

Exteriorizó que “Marlon Licona es un gran arquero y eso lo ha demostrado no solo ahora, en lo defensivo se debe al trabajo y me quedo con lo que ha hecho el equipo, nuestro trabajo defensivo no fuera bueno sino contáramos con el apoyo de nuestros volantes y delanteros”.

Sobre Olimpia advirtió que “estamos enfocados en nuestro trabajo, hay que entregar lo máximo en los dos juegos. Nos vamos enfocar en nuestro trabajo y no en el rival”.

Números de Hernán “Tato” Medina con Motagua

6 abril 2022: Tegucigalpa: Motagua 1 Olimpia 2, Juan Delgado

10 abril 2022: Tegucigalpa: Motagua 2 UPNFM 0, Iván López, Christopher Meléndez

13 abril 2022: San Pedro Sula: Marathón 0 Motagua 3, Carlos Mejía 2, Roberto Moreira

20 abril 2022: Tegucigalpa: Motagua 3 Honduras Progreso 2, Jesse Moncada, Walter Martínez, Oscar García

24 abril 2022: Puerto Cortés: Platense 0 Motagua 0

30 abril 2022: Tegucigalpa: Motagua 6 Real Sociedad 0, Autogol Yeer Gutiérrez, Denil Maldonado, Roberto Moreira, Carlos Mejía, Josué Villafranca, Angel Tejeda

4 mayo 2022: La Ceiba: Vida 0 Motagua 3, Iván López, Marcelo Santos, Jesse Moncada

8 mayo 2022: Tegucigalpa: Motagua 0 Vida 0