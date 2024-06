¿Tuvo problemas con Troglio? Exjugador del Olimpia confiesa la razón de su salida del equipo merengue

Uno de los futbolistas que se encuentra sin futuro claro es Diego Reyes, quien después de terminar su vínculo con el Olimpia que lo llevó a jugar a préstamos con la Real Sociedad, el jugador no sabe a dónde jugará.

“Estuve ahí tres años y no era mucho de las opciones de Troglio, por eso fue mi razón de decidir salir también, para tener más minutos, más participación y más oportunidad, por eso no entraría en los planes de él”,

Diego Reyes confirmó que su relación con los leones ya concluyó. “El convenio con Real Sociedad era durante el préstamo con Olimpia y se terminó, entonces debo negociar con Real Sociedad para ver si me quedó, sino buscar otro equipo como agente libre”, comenzó diciendo a Honduras Sport.

En lo que respecta a la posibilidad de seguir en la Real Sociedad o buscar nuevos horizontes para el próximo torneo Apertura de la Liga Nacional.

“Tengo buena amistad con el presidente, somos amigos desde hace mucho tiempo, solo me tiene que llamar y arreglamos, me dijo que cuando volviera a Honduras lo arreglábamos, igual la pretemporada no comienza ahorita, sino que tome otra mejor opción”.

Olimpia solamente ha hecho oficial la salida de Yan Maciel y la renovación de Gabriel Araújo, mientras se espera confirma la baja de Bryan Beckeles.