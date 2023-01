Pedro Troglio lo confirma: “Edwin Rodríguez, ahora, está más en Olimpia que en Grecia”

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, además del juego contra el Honduras Progreso, también tuvo palabras para Edwin Rodríguez, quien retornará pronto desde Grecia.

Una semana después que DIEZ confirmara el fin de la cesión del volante de 23 años con el Aris Salónica, desde Grecia circuló que el hondureño estaría preparando maletas para retornar al campeón nacional.

“No tengo el día concreto en que vendrá al Olimpia, no sé si está resuelto, debe ser antes del 30 para inscribirlo. No me han dicho concretamente. Sí sé que hay posibilidades, bienvenido será, me hubiese gustado que se quede”, dijo en primera instancia tras el 1-0 ante Honduras Progreso.

- ¿Edwin está más en Olimpia que en Grecia?-, se le repreguntó, a lo que Troglio contestó: “por lo que leo está más acá. Hace una semana hablé con él y le aconsejé que se quedara en Grecia”.

Y agregó: “no sabemos lo que le pasa en la cabeza allá, estaría triste porque no juega o piensa en su familia ya que está solo, así como tendría ganas de estar en Olimpia porque nos está yendo bien”.