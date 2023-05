Pedro Troglio deja atrás la rivalidad y sorprende con sentido mensaje a jugador del Olancho FC previo a la Gran Final

Tras el 2-2 en la ida, la Gran Final se resolverá el próximo domingo 28 de mayo en el Estadio Nacional donde no podrá estar el defensor estelar de los Potros , el argentino Santiago Molina.

Tras la noticia, Santiago publicó en Instagram una foto del encuentro con un texto alentador. “Me caí por primera vez y me levanté. Me caí por segunda vez y me levanté. Hoy por tercera vez volví a caer pero voy a levantarme, de eso se trata”, escribió el futbolista.

El técnico del cuadro rival, Pedro Troglio, le dejó unas palabras a su compatriota: “¡A meterle con todo, Santi! Has hecho un gran año y te esperan más alegrías. Digno y gran adversario. Te deseo lo mejor”, puso el DT del Olimpia.

Molina contestó con: ”¡Mis respestos, Pedro! Gracias por las palabras. ¡Vamos a seguir! Abrazo grande”.