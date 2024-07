Las palabras de Pedro Troglio tras goleada de Olimpia ante Génesis: ¿por qué se decidió por Ignacio Colombini?

Olimpia, el rival a vencer

“Puede ser, yo pienso que los otros equipos tienen que hacer más puntos que nosotros y eliminarnos en una instancia decisiva, nosotros pensamos en seguir ganando”.

Se viene el CAI por la Copa Centroamericana

“Hay una buena distancia de tiempo (para prepararse), no me preocupo tanto. Ahora lo más importante es descansar bien, mañana vamos a entranar y a pensar en Independiente, vamos armar un equipo competitivo”.

Deseo de cumpleaños

“Me gustaría no que llegaran más los 28 de julio porque no quiero seguir cumpliendo más años (risas), pero mi sueño es intentar ganar los dos torneos (Liga Nacional y Copa Centroamericana). También me gustaría ver más tiempo a mi esposa e hijos. Tener un guiño de mi viejo desde el cielo saludándome, con eso me alcanza”.