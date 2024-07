Marathón reaccionó a tiempo y evitó una caída ante un gran Victoria en partidazo con polémica en el estadio Olímpico

Victoria era mejor y se mereció este tanto. No conformes con eso y antes del final de primer tiempo, Victoria anotó el 2-0 al 45 por medio de Luis Hurtado, quien sacó un potente derechazo para vencer a Ortiz. La pelota pegó en el vertical y se fue al fondo de la red.

Y no solo eso, la jugada no debió contar pues Ángel Tejeda estaba en claro fuera de juego, mismo que no fue marcado por el línea 1, Elder Oliva de Tocoa.