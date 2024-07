¡Offside, piscinazo y penal no pitado! El triple error arbitral en la primera fecha del Apertura: ocurrió en el Marathón - Victoria

El partido se encontraba 2-1 a favor de La Jaiba ante un Marathón que iba en busca del empate. Exactamente en el 68’, Alexy Vega mandó un centro venenoso a Ángel Tejeda, donde el delantero se lanzó un piscinazo tras recibir una supuesta falta de José Velázquez Colón.

El árbitro José Valladares no dudó en sancionar falta, algo que no le gustó para nada al equipo visitante porque sabía que no era falta clara para ser penal.