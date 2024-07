Kevin Álvarez revela el cruce con Diego Vazquez que le costó su salida de Motagua y, ¿por qué no regresó a Olimpia?

Kevin Álvarez no es de dar entrevistas, pero esta vez ha decidido hacer una pausa en su recuperación tras su grave lesión de ligamentos cruzado y abrirse en una extensa charla con DIEZ. VER MÁS: Fichajes en Honduras: Altas y bajas de la Liga Nacional para el torneo Apertura 2024 El defensor hondureño de 27 años repasó en unos 40 minutos su aventura con el Motagua, de donde fue echado por el técnico argentino Diego Vazquez, esto a pesar de siempre rendir dentro de la cancha. No dudó en confesar el porqué la decisión del técnico. En la misma nota el exjugador del Norrkoping de Suecia contó cómo fue la lesión de ligamentos cruzado que sufrió en pretemporada con la UPNFM, club al que agradeció por el trato que le han dado. Fue sincero y afirmó que a estas alturas también pensaba ser jugador afianzado en la Selección de Honduras y lamenta el tiempo perdido, pero que ha madurado y una vez recuperado de su lesión trabajará el triple para volver a su mejor nivel y aportarle a la ‘H’ para clasificar al Mundial United 2026.

LA ENTREVISTA CON KEVIN ÁLVAREZ

—¿Cómo la estás pasando después de sufrir esta lesión que te aleja del fútbol? Me encuentro bien, he tenido el respaldo de mi familia, de mi pareja que ha estado cerca de mi en este proces, es algo duro que le puede pasar a cualquier jugador, me tocó a mi, pero agradecido con Dios por lo que sucede, si me preguntas que si hubiese querido que me pasara obviamente te digo que no, pero ya estamos en la operación y ahora esperemos que la recuperación sea buena. —¿Cómo fue la jugada de tu lesión? Fue una jugada insignificante la verdad, un cambio de banda, anticipo la pelota y como estamos jugando en cancha sintética, se me trabó el taco y solo escuché que la rodilla me sonó y le dije al doctor que escuché muy fuerte y que seguramente me había roto, en la resonancia así fue. —Leía en tu despedida de Motagua que decías que “algo mejor viene” y te sucede esto, ¿le reprochas algo a la vida o a Dios? No, cuando me tomo el atrevimiento de decir que algo mejor viene para mi vida es porque nunca me había pasado lo que me había sucedido en Motagua de salir club en la forma que salí. Cuando salí del Olimpia fue para irme al extranjero, cuando me fui de Real España fue porque mi contrato se terminó después de haber peleado finales y llegar a Motagua y ahora me toca recibir la noticia de decirme que ya no contaban conmigo y que tenía que buscar club. Lo tomé de la mejor manera y dije ‘bueno, si no es aquí, confío mucho en Dios’ porque este es mi trabajo y sé que al equipo que iba a tomar la decisión de ir, iba a ser una pieza importante y ahora estamos aquí y mis planes no eran los de Dios, es lo que me tenía en planes y lo recibo también. —¿Cuál es la lesión que sufriste exactamente y cuánto tiempo estarás fuera? Me rompí los ligamentos y el tiempo de recuperación es de cuatro a cinco meses.

—¿Es verdad que UPNFM se hará cargo de tu salario aunque no juegues? Sí, esas cosas del salario entre directivas verán cómo me cancelan, pero sí, UPNFM y Motagua se harán cargo de mi salario. —¿Del Motagua tuviste contacto después de la lesión? Solo recibí mensaje de mis compañeros, después de algún directivo o alguien, creo que dos o tres mensajes de Emilio Izaguirre, después de ninguno y tampoco me hace falta. Tengo el respaldo de mi familia que es lo importante y uno como jugador sabe que cuando estas cosas suceden no hay que esperar mucho de nadie, hay que tener la fe puesta en Dios y seguir adelante. —¿Cómo valoras tu pasaje por el Motagua? Bueno. Tuve un par de incidentes, creo que en mi mejor momento por Motagua que hasta estaba yendo a la selección, recuerdo que en un partido ante Alajuelense me toca salir por un golpe que me provocó una paralítica y eso provoca que me operen y tuve que esperar un lapso de tiempo, después bien. Desde que llegué peleamos arriba, fuimos a semifinales, finales, pero no se logró ese objetivo y tal vez esa es la única espinita que sí me hubiese gustado salir de Motagua y decir ‘salí, pero gané un título, dejarle algo al club’ porque para qué, es un equipo que tiene buenos directivos, tanto como el presidente que se preocupan mucho por el jugador y la mejor forma de responderles es consiguiendo títulos. —A opinión personal, te digo que me pareció que lo jugado por vos fue muy bueno, ¿sí sientes que realmente las lesiones te afectaron? No, no pasa por las lesiones que sufrí, porque cuando renuevo con Motagua era el período que había estado lesionado y renové, ya es una decisión netamente técnica de hacerme a un lado y la respeto.

—¿La decisión obviamente fue por Diego Vazquez? Sí, seguramente, porque él igual me lo hizo saber de que había tomado la decisión que no contaba conmigo. —¿Cómo fue la plática con Diego Vazquez? Por un lado siento así como que pudo haber sido distinta porque cuando yo hablo con él me dice ‘yo ya le había notificado a Emilio que no iba a contar con vos’ y tuvimos un buen lapso de tiempo desde que quedamos fuera para decirme que no iban a contar conmigo y uno busca la forma de desvincularse, qué hacer, buscar opciones, pero tuve que viajar hasta Tegucigalpa a hacerme los exámenes porque no sabía, según yo sigo siendo parte de Motagua porque tengo contrato. Me hice los exámenes y siento el ambiente como que raro y tampoco fue algo que me sorprendió, porque como lo dije en mis redes, era algo como que ya lo esperaba y al final se dio y Gracias a Dios. —¿Cómo era tu relación con Diego Vazquez? Tranquila, atender las indicaciones de él y hasta ahí, no era que tampoco éramos amigos ni teníamos una relación abierta, solamente una relación de profesionales. —¿Has hecho alguna retrospectiva y te has preguntado en qué fallé para quedar al margen del club? Es la pregunta y te confieso algo aquí. Toda la semana antes de jugar la semifinal ante Olimpia el primer partido estaba suspendido Titi Meléndez, toda la semana entrené en el equipo titular y cuando habilitan a Meléndez, la primera opción para salir era Kevin y yo lo tenía claro y aún así me mantuve trabajando, o sea, si vos hablas con el profe o alguien del cuerpo técnico nunca vas a escuchar que nunca llegué a un entreno o que tenía mala disposición, me mantuve bien entrenando y acatando.

Me saca un viernes me acuerdo y llego a la casa bravo y me pregunta la doña ¿qué te pasa?, y le cuento y le digo ‘ya no sé qué hacer, pero sabes qué, va a llegar un momento que todo mundo se va a preguntar qué pasa porque cada vez que entre lo haré bien’, porque el que hace bien las cosas la gente lo observa, me mantuve tranquilo y fui a la banca. Cuando me llama para entrar, dije yo ‘es mi momento’. Ingresé y conseguí el primer tiro de esquina del primer gol y después meto el gol que nos ponemos a ganar 3-2 y nos empatan en el último minuto y dije yo ‘en el segundo partido voy de titular’, cuando para el 11, otra vez suplente Kevin y en el segundo juego solo disputo cinco minutos y vos ves tus números acorde a las oportunidades que tenes y decís ‘cada vez que me mete resuelvo’, entonces fue así. Tuve un buen rendimiento, pero él era el entrenador y le pagan para decidir y todo jugador quiere jugar, pero cuando me tocaba chambear trataba de hacerlo de la mejor manera para anfianzarme, pero nunca lo conseguí con él. —Yo tuve información que te discutiste con Diego y él lo tomó como una falta de respeto y por eso prescindió de tus servicios... ¿es real? Pucha estos compañeros del Motagua no cuidan el camerino, todo filtran, ja, ja, ja... es verdad. Estábamos jugando en el Yankel. Durante la semana veníamos entrenando una cosa y por el lateral que más iba a atacar Marathón ese día iba por mi lado, porque estaba Javier Arriaga e Isaac Castillo y por ahí podíamos entrar con fuerza y velocidad. Walter Martínez no estaba abriendo la pelota cuando los movimientos salían justos y entonces le digo ‘Diego, me estoy abriendo y la pelota no está llegando’ y me dice ‘decile’ y le digo yo ‘decile vos, porque hace ratos le estoy diciendo dentro del campo y no hace caso’ y tal vez con la voz del jefe acata mejor, le dije eso y terminó el partido y no pasó nada. Hasta que llegamos a Tegucigalpa en el segundo entrenamiento me lo hizo saber, y si me lo preguntas si fue con malcriadeza, no, porque solo le dije ‘decile vos’, pero tal vez en la calentura y en la forma en cómo se lo dije lo pudo tomar así, le pedí disculpas.

—¿Te disculpaste con él? Sí, me disculpé con él y le dije ‘profe no fue en son de malcriadeza, pero si usted cree que fue así, discúlpeme’, hablamos y quedó todo ahí, pero de ahí no volvió a ser lo mismo y dentro de mi, creo que haberle dicho eso de ‘decile vos’, me costó la salida del Motagua, no sé, pero no pasa nada. —“Llegarán grandes cosas cuando se dejen de complacer caprichos”, pusiste en tu despedida de Motagua, ¿a qué te referías? Hay cosas que uno las pone sin nombre, pero la gente sabe para quién son. Motagua tiene muy buenos directivos y exitosos como don Eddy, Pedro Atala y la Familia Gutiérrez, que siempre se preocupan por el jugador, pero no están como que muy encima. Tal vez a ellos solo les dicen ‘allá dijeron de Roca’, entonces ellos van y siempre consumen lo que les dicen y no como en otros clubes que he estado que ‘ok, me dijeron esto de Roca’ y el directivo te sienta y te dice ‘me están diciendo esto de vos y aclarame qué pasa’, porque obvio, yo puedo llevar un informe tuyo y decir ‘Roca esto, Roca lo otro’ y vos no sabes qué entregué yo y no sabrás porqué te sacaron, porqué te tienen etc. Entonces hay cosas que uno las ve y dice ‘son caprichos del jefe’, y yo siempre he dicho que el capricho del millonario es el sufrimiento del pobre. —¿Quedaste resentido y con esa espinta con Diego Vazquez? Resentido no soy, me quedo con la espinita de haber querido levantar un título con Motagua por su gente porque reconocen que cada vez que tuve la oportunidad de sudar la camiseta lo hice de gran manera, es el único. Después resentimiento con el club, Diego o algún directivo no existe de mi parte. Sé que esto solo será un testimonio de cosas que cualquier futbolista pudo haber pasado y encontró la mejor versión de él. —¿Si te lo encontras en la calle o un partido lo saludas a Diego? Sí, claro, lo saludo sin ningún problema. —Hiciste buenos amigos en Motagua... ¿Cómo era al ambiente? No me costó adaptarme a Motagua, como habían varios compañeros con los que compartí en la selección, a Auzmendi cuando llegó yo lo recibí y le dije que si ocupaba algo en Tegucigalpa que no dudara en preguntarme porque uno nunca sabe cuando a uno le toque ir a otro lado a una ciudad nueva, lo malo que llegó como con 40 personas. —¿Cómo así, es tipo Neymar entonces con ‘Los Toiss’? Sí hombe, llegó como con 40 personas en un Coaster, no es broma, yo lo molesto, hasta barra llevó. Pero hice muy buena amistad con el cabezón y ojalá que los goles siempre del lado de él. —¿Aparte de UPNFM qué otras ofertas tuviste? Estuve hablando mucho con Juticalpa FC y porque no pude conseguir mi finiquito, estuve cerca de llegar a Marathón, pero era mentira que Motagua me iba a prestar al club porque eran dos rivales directos y en eso llegó la UPNFM, a quienes agradezco porque me han tratado muy bien, Darío, Montalván, el cuerpo técnico y les agradezco porque el jugador antes de ser reconocido como futbolista debe ser reconocido como persona y uno debe ser agradecido. —¿Sentiste que llegar a UPNFM fue retroceso en su carrera? Fijate que no, lo tomé de buena forma porque a veces el ego que tiene el futbolista no le hace ver o decir ‘aquí no puedo estar’, pero varios tocaron la puerta y solo esa se abrió, entonces pudo ser un mensaje de Dios. Los planes de uno no son los mismos del señor, cuando llego a UPNFM lo veo de buena forma y me presentan ante la presidenta y les digo que los equipos chicos los hacen los jugadores con la mentalidad que tienen y era importante tener una buena mentalidad y les dije que llegaba con la ilusión de pelear arriba.

—A estas alturas te imaginábamos afianzado en la selección de Honduras, ¿qué ha pasado? Hace un silencio y responde... Buena pregunta la verdad. Yo también me he propuesto cosas y una de esas era haber estado consolidado en la selección porque sé que tengo mucha proyección, y esa era una de las cosas que tenía en mente, ir a jugar todos los partidos a la UPNFM y hacer las cosas bien y que en septiembre el profe no dudara en volverme a llevar porque iba a estar bien. El profe Rueda me lo hizo saber que una vez yo esté bien, seré un jugador importante para la selección y son cosas que te mantienen motivados, el profe es muy leal y eso me gustó mucho de él. Me he quedado con esa espinita, pero creo que me he dado cuenta de unas cosas que debo mejorar para no generar más dudas de que debo ser un jugador importante en la selección. Uno de mis objetivos es salir bien de esta lesión, hacer una muy buena recuperación, volver a jugar y competir a buen nivel para ser considerado. —¿Por qué se te niega llegar al Marathón y completar ese ciclo de los cuatro clubes? Sí, y recibí bastantes mensajes de la afición del Marathón. Desde que comencé a jugar en Liga Nacional en 2013 y siempre lo dije que fui hincha de Marathón, les he anotado dos goles y los he celebrado, pero a ver si en algún momento se da la oportunidad de ponerme esa camiseta y ser parte del club, pero si no, siempre estará ese cariño hacia el club. —¿Por qué nunca volviste a Olimpia si te consideraban de la casa? Pues cuando salgo de Olimpia me voy a Suecia y estando allá, le dije a mi representante que quería volver y estaba pasando una situación difícil con mi mamá y entonces, si quería regresar a Honduras tenía que estar en San Pedro Sula y hubo pláticas con Olimpia y en su momento dialogé con don Osman Madrid y le dije que quería volver a Honduras y quería saber cómo estaban las cosas y no llegamos a un buen acuerdo, entonces tomé la decisión de irme a Real España, que mostraron mucho interés y solucionaron muy rápido de mi llegada.