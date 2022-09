Pedro Troglio ante la posible salida de Edwin Rodríguez: “Sería una baja sensible, pero nos vamos a arreglar”

- LO QUE DIJO -

Fue muy cauteloso. ¿Se esperaba este resultado en la visita a Nicaragua?

“Uno va para ganar o para sacar un buen resultado de visitante para cerrar bien de local. Visto los partidos que le hicieron ante Comunicaciones no se esperaba este marcador, igual es un equipo difícil porque generaron bastante, pero ese gol al final nos da más tranquilidad”.

“Estamos muy bien, hemos sacado una gran diferencia. Hay que esperar el jueves para poder certificarla y después ver contra quién nos toca y cualquiera de los que quedan puede ganarla”.

Circula que Edwin Rodríguez se marchará del Olimpia en los próximos días.

“Hasta el día que no me confirmen, Edwin viaja y juega. Si me confirman que se va mañana, ya no podría jugar; si se va el lunes puede jugar el domingo y si se va el viernes juega el jueves. Cuando me confirmen que ya no estará en el club, me haré la idea de que no está. Es un hecho que están tratando de ubicarlo, cerrando cosas, pero no hay nada todavía cerrado”.