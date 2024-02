La contundente respuesta de Pedro Troglio sobre su ausencia en el Olimpia - Motagua: “No hay de qué preocuparse”

De las cinco veces que me han expulsado, dos veces fueron previo al clásico y ambos juegos los ganamos, así que dejemóslo a Reggi que anda bien, está bien cubierto mi puesto. Es el trabajo de toda la semana, todo el año con los mismos jugadores, así que no falta que esté yo allí.

¿Cómo vive este partido frente a Motagua?

Será complicado, estamos con la ansiedad y los nervios justos, pero tranquilo pensando que venimos de buena racha, aunque sabiendo que será un partido durisímo ante un gran rival, el más duro de los último cinco años que ha tenido Olimpia. ¿No nos han ganado en los últimos 11 partidos? Eso no importa, cada juego se renuevan las expectivas y esperanzas.

Olimpia no viene bien, sufre de ‘empatitis’ en este torneo Clausura...

Hemos empatado dos, ganado dos y empatado dos, yo me quedo más con que hace 38 partidos que no perdemos, eso es terrible (risas). Con tal sea así, lo demás... los rivales ahora te juegan distinto y se defienden bien. ¿Cuándo estará al 100% Olimpia? Ya estamos bien, no al cien, pero no hay excusas.

¿Hasta cuándo sigue con Olimpia?

Por ahora hasta mayo, los resultados lo dirán. Yo no creo en eso de 10 años de contrato, pues si no ganas tenes fecha de vencimiento así que hay que seguir ganando.