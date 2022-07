Pedro Troglio revela la plática que sostuvo con Benguché, la propuesta de dirigir a Honduras y valora la gira por Estados Unidos

Otra de las valoraciones que ha podido destacar de esta preparación por Estados Unidos. “Me he dado la posibilidad de probar a casi todos que traje y llegamos en una muy buena condición ”.

“Hemos viajado demasiado pero no importa era una situación buena para el club y para los jugadores, nos sirve a todos. Es saludable andar por Estados Unidos jugando al fútbol y más allá del poco descanso uno lo hace con muchas ganas”, dijo a Deportes Total USA.

”Yo le mostré a los muchachos el partido ante Pachuca para que entiendan por si vienen pensando que enfrentarán un equipo de tercera categoría. Hay chicos que jugaron en primera en Argentina, no es cualquier cosa. Conociendo al técnico, su gusto futbolístico imaginamos un equipo con tenencia de pelota. El partido no va a ser fácil”.

Pedro Troglio no quiere más sorpresas de resultados adversos y es por eso que se ha preparado y ante de enfrentar a Miami United, equipo dirigido por el argentino José Luis Villarreal, les mostró el video del amistosos que ellos tuvieron ante Pachuca.

“Yo ya hablé con él y le dije que tiene que seguirse preparando para volver a salir. Es un goleador importante para nosotros y esperamos poder acomodarlo para que tenga otro chance y no tenga que volver y se quede en esas ligas”.

Pedro Troglio fue consultado sobre el regreso de Jorge Benguché, quien no seguirá en el Cerro Largo de Uruguay tras su mala campaña, donde solo anotó un gol.

A Pedro Troglio se le consultó también sobre esa posibilidad de tuvo de dirigir a la Selección de Honduras.

“Tuve una posibilidad al inicio, donde había que dirigir estos tres partidos, pero la verdad que no me cerraba dirigir tres juegos. Diego Vázquez se la jugó, le salió bárbaro, hoy es el técnico de la Selección y hay que apoyarlo. El día de mañana si me gustaría cerrar mi carrera con una selección”.