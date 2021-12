$!Pedro Troglio tras el triunfo ante Vida: “Ojalá podamos ser tetracampeones que es lo que más sueño”

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, se mostró satisfecho por el triunfo 2-0 ante Vida en la ida de las semifinales del Apertura 2021, pero lamenta que hayan podido aumentar la ventaja y no lanza las campanas al vuelo. “Satisfecho por el resultado, pero son 90 minutos y no está definido, todavía hay que jugar 90 más. El margen es de un gol nada más, porque un gol en contra nos clasifica, pero dos no. No es un partido cerrado, es un buen avance de 90 minutos, pero todavía queda mucho por jugar y puede pasar de todo. La Ceiba es difícil, complicada y somos prudentes en el vestuario sabiendo que todavía falta la otra parte”, inició contando en conferencia de prensa. Troglio habló del juego colectivo mostrado esta noche en el Nacional y ya adelanta la propuesta para la vuelta el sábado en el estadio Ceibeño. “Es un equipo que juega y triangula muy bien, si bien la cancha no ayudaba hoy por la cantidad de partido, maneja los tiempos y a nosotros nos juega esperándonos atrás, nos ha pasado en los partidos donde nos hemos enfrentado. Un hombre de más nos ayudó que a nos esperen más, pero a hacer juego por el costado y así fue como se dieron las situaciones. Podíamos hacer un gol más, tardamos mucho entre el primero y el segundo tanto, pero una llave de semifinal ganar 2-0 no es para desperdiciar”.

Y agregó: “Allá (en La Ceiba) jugamos 55 minutos con un hombre menos y nos hicieron el gol en el último segundo. Así que no estoy para nada convencido ni seguro que ya estamos en la final, todavía vamos a enfrentar un equipo muy duro en su cancha y tenemos que ir con prudencia. Debemos jugar de la misma manera, intentando presionar, de nada sirve ir a defender un resultado ni arrancar perdiendo tiempo desde el primer minuto porque te hacen un gol en el final y lo mismo. La pérdida de tiempo es cuando faltan 5 o 10 minutos, pero arrancar haciendo eso hay que tener cuidado”. Troglio reconoce que con un hombre más en la cancha, el resultado de dos goles de diferencia se quedó corto. “No hay que faltar el respeto al Vida. A lo mejor era para un gol más, pero no lo hicimos hicimos, dos nada más y es la realidad del partido. También ellos tuvieron una situación en el segundo tiempo y casi nos empatan y otra en el primer tiempo, fueron las dos situaciones de ellos y te podrían haber empatado o pasar a ganar. Nos apuramos en los contragolpes, había 5 contra 2 y fallábamos en el pase”. Al estratega blanco le consultaron por la tarde que tuvieron Axel Jamir Maldonado y Jerry Bengtson y se atrevió a contar el sueño que tiene en el banquillo merengue.

“Maldonado es un chico que lo hemos ido armando de a poco, tuvo minutos cuando necesitamos sumar, pero es lo que he dicho siempre que hay jugadores que van progresando ya con más años y no ha que obligar a ponerlos entre los 18 y 17. Él ha progresado, ha evolucionado mucho y hacer un gol en una semifinal lo va potenciando más. Me pone feliz y también Jerry, por su lugar en la cima de goleadores, son pequeño logros que este equipo ha conseguido. Hoy me entero que es el equipo goleador en los torneos cortos. Otra situación más, que un equipo que no juega tan bien, haga tantos goles. Este equipo es increíble, por eso estoy muy satisfecho pase lo que pase; ojalá podamos ser tetracampeones que es lo que más sueño, pero pase lo que pase estoy a muerte con este grupo porque me ha dado solo alegría”. ¿A qué le teme para la vuelta de semifinal?

Vida es un gran equipo que juega bien, con grandes jugadores, tiene variantes futbolísticas y de táctica fija, así que es muy duro. Después lo mental, si hacés un gol esto juega a favor tuyo, si te hacen uno pasa a favor de ellos. Iremos viendo como va ocurriendo todo, ya desde mañana preparando el partido que viene con toda la emoción de poder pasar”.